Lidl zündet echten Preiskracher: 4K-UHD-Fernseher zum Top-Preis

Gerade in der Vorweihnachtszeit versprechen sich zahlreiche Onlineshops von attraktiven Deals rund um moderne Unterhaltungselektronik ein lukratives Geschäft. So auch Lidl. Der Lebensmitteldiscounter bietet im Rahmen seiner „Black Week Deals“ ab sofort zahlreiche Produkte zu Sonderpreisen an. Mit dabei sind auch zwei Fernseher. Einer davon steht in den Filialen und online zur Verfügung, ein zweites TV-Gerät ausschließlich über den Lidl Onlineshop. Aber lohnen sich die Angebote wirklich?

Hisense 58AE7030F – UHD-4K-TV für kleines Geld

Weil immer mehr Menschen auf der Suche nach einem großen Fernseher für das Wohnzimmer sind, bietet Lidl ab sofort ein Modell mit 58 Zoll (1,47 Meter) großer Display-Diagonale in seinen Filialen und im Onlineshop an. Der Hisense 58AE7030F bietet eine 4K-Ultra-HD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel), ist mit einem Triple-UHD-Tuner ausgestattet (DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2) und hat auch eine Alexa-Sprachsteuerung integriert. Auf der Rückseite sind drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse zu finden, außerdem ein Slot für SD-Karten und eine CI+-Schnittstelle für Smart Cards von Pay-TV-Sendern.

Apps für Netflix, Prime Video und YouTube sind bereits ab Werk auf dem 16:9-Fernseher vorinstalliert, auch ein Webbrowser und HbbTV 2.0.1 sind ab Werk an Bord. Ebenso ein elektronischer Programmführer (EPG). Zugang zum Internet lässt sich einerseits über einen klassischen LAN-Port auf der Rückseite, aber auch kabellos per WLAN (802.b/g/n, nur 2,4 GHz) herstellen. Auch eine Bluetooth-Schnittstelle ist vorhanden. Für den Sound sorgen zwei Lautsprecher mit einer Audioleistung von 8 Watt. Den Energieverbrauch gibt Hisense mit durchschnittlich 146 kWh pro Jahr an. Das entspricht bei einem kWh-Preis von 35 Cent umgerechnet rund 51 Euro.

Der Preis für den Hisense 58AE7030F liegt bei Lidl bei 399 Euro – statt eines unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 799 Euro. Du sparst also 50 Prozent. Bevor du dich für den Hisense-Fernseher entscheidest, solltest du in jedem Fall beachten, dass die Bildwiederholfrequenz bei vergleichsweise niedrigen 60 Hz liegt. HDR10+-Unterstützung ist vorhanden, 3D-Inhalte kann dieses TV-Modell nicht darstellen. Eine ähnliche Ausstattung bietet unter anderem der Toshiba 58UA3A63DG, den du für rund 430 Euro etwa bei Amazon kaufen kannst.

Grundig 50 VLX 21 LDL – Etwas kleiner reicht auch?

Oder bist du auch mit einem 50 Zoll (1,27 Meter) großen UHD-4K-Fernseher gut bedient? Dann kannst du dich alternativ über den Lidl Onlineshop für den Grundig 50 VLX 21 LDL entscheiden. Auch dieser Fernseher bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln, HDR-Unterstützung und ist rückseitig mit drei HDMI- und zwei USB-Anschlüssen ausgestattet. Ein LAN-Anschluss und WLAN sind an Bord. Der Stromverbrauch pro 1.000 Stunden liegt bei 72 kWh, mit HDR bei 93 kWh. Das entspricht bei einem kWh-Preis von 35 Cent ungerechnet rund 25 respektive knapp 33 Euro.

Für den Grundig 50 VLX 21 LDL verlangt Lidl im Rahmen der Black Friday Deals 339 Euro. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) laut Hersteller soll bei 549 Euro liegen. Also am besten sofort zuschlagen? Durchaus! Denn der Preis kann sich im direkten Wettbewerb absolut sehen lassen. Ein vergleichbarer und sogar noch etwas preiswerterer Fernseher wäre der Blaupunkt BLA-50, der unter anderem bei Otto aktuell nur 319 Euro kostet.