Lidl "Wochenknaller": Xiaomi Redmi 9 knallhart reduziert

Das vor einem Jahr im deutschen Handel eingeführte Xiaomi Redmi 9 ist ein typisches Einsteiger-Smartphone. Es bietet ein 6,53 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixeln. Herzstück ist ein für mobiles Gaming optimierter Prozessor: der MediaTek Helio G80 mit einer Taktung von bis zu 2,0 GHz. In der bei Lidl angebotenen Konfiguration sind außerdem 3 GB RAM und 32 GB (erweiterbarer) Speicherplatz an Bord. Vor allem die 32 GB Speicherplatz sind streng genommen für ein modernes Smartphone der Gegenwart zu wenig.

Großer Akku, viele Kameras

Ein kleines Ausrufezeichen setzt Xiaomi aber beim verbauten Akku. Der bietet nämlich eine Kapazität von 5.020 mAh. Für ein Einsteiger-Handy ist das vergleichsweise viel und verspricht eine Laufzeit von rund zwei Tagen. Und auch vier Kameras auf der Rückseite sind ordentlich. Zu einer Weitwinkel-Hauptkamera (13 Megapixel) gesellen sich eine Ultra-Weitwinkel-Kamera (8 Megapixel), eine Makro-Kamera (5 Megapixel) und ein Tiefenschärfesensor (2 Megapixel). Die Quantität allein macht aber noch keine guten Fotos. Das mussten wir im Test des Xiaomi Redmi 9 feststellen, wo die Kamera leider weniger zu gefallen wusste. Für Selfies und Videochats ist auf der Vorderseite noch eine 8-Megapixel-Kamera zu finden.

In der Endabrechnung konnte das Xiaomi Redmi 9 im Test von inside digital 3,5 von maximal 5 möglichen Sternen abstauben. Gelungen ist das unter anderem durch die sonst ordentliche Ausstattung. Denn integriert sind unter anderem Dual-WLAN inklusive Unterstützung des ac-Standards, ein USB-C-Anschluss und NFC für mobiles Bezahlen. Auch die robuste Bauweise konnte überzeugen. Durch sie ist das Smartphone auch eine gute Wahl für all diejenigen, die zum ersten Mal ein Smartphone nutzen.

Xiaomi Redmi 9 Software Android 10 Prozessor Media Tek Helio G80 Display 6,53 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.020 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 198 g Farbe Türkis, Grau, Violett Einführungspreis Redmi 9 (32 GB): 160 €, Redmi 9 (64 GB): 180 € Marktstart Juni 2020

Was kostet das Xiaomi Redmi 9 bei Lidl?

Xiaomi selbst hat das Redmi 9 einst zu einem Preis von knapp 160 Euro in Deutschland in den Handel gebracht. Inzwischen steht das Smartphone mit 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz über die Homepage von Xiaomi für knapp 140 Euro zur Verfügung. Und zu welchem Preis ist das Mobiltelefon nun bei Lidl erhältlich? Der Lebensmittel-Discounter stellt das Handy als sogenannten „Wochenknaller“ ab dem 1. Juli zu einem Preis von 109 Euro in die Verkaufsregale. Über die Lidl-Homepage ist das Smartphone zu ebendiesem Sonderpreis schon jetzt erhältlich – zuzüglich 4,95 Euro für den Versand.

Ein gutes Angebot? Absolut! Ein unschlagbar guter Preis? Auf keinen Fall. Denn wenn du schnell bist, kannst du das Xiaomi Redmi 9 derzeit für nur 105 Euro bei Saturn und auch bei MediaMarkt bestellen. Und ähnlich günstig sind auch noch ein paar weitere Online-Shops. Einmal mehr zeigt sich also: Nicht jedes angeblich bombastisch gutes Schnäppchen ist auch wirklich ein solches. Die Preise zu vergleichen lohnt sich immer.

Übrigens: Das Xiaomi Redmi 9 gibt es auch mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz. Und das kostet nicht einmal viel mehr. Ab 122 Euro ist das Smartphone aktuell in dieser Konfiguration zu haben. Vielleicht findest du aber noch ein ganz anderes Smartphone, das viel besser zu deinen Bedürfnissen passt. Dann empfehlen wir einen Blick in unsere Bestenliste der attraktivsten Smartphones für unter 200 Euro. Hast du ein wenig mehr Geld zur Verfügung, lohnt sich auch ein Blick in die Liste der besten Handys unter 300 Euro.