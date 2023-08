Lidl verschleudert Werkzeug: So günstig war dieses Gerät noch nie

Egal, ob Holz, Kunststoff, Metall oder Baustoff – diese Parkside Performance 40V Akku-Säbelsäge schneidet mühelos durch all jene Materialien und punktet dabei noch mit vielen weiteren Vorteilen, wie etwa einer stufenlos steuerbaren Hubzahl oder einem rutschhemmenden Softgrip. Und das Beste: Lidl streicht im Rahmen des Summer Sales über den Code SPAREN40 satte 40 Prozent von der Rechnung! Dadurch kommst du zum absoluten Tiefstpreis von rund 71 Euro an das Werkzeug.

Parkside Perfomance Akku-Säbelsäge: Das Werkzeug im Überblick

Im Angebot für 71,40 Euro (nach Abzug des Gutschein-Rabatts) ist dabei die Parkside Performance 40V Akku-Säbelsäge PPSSA 40-Li A1. Das Werkzeug ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und kommt auf eine Leerlaufhubzahl von bis zu 3.000/min. Über einen Schalter am Gerät kannst du die Hubzahl stufenlos steuern. Die Hublänge beträgt dabei 32 mm.

Die Säge nimmt es zudem mit verschiedenen Materialien auf. In Holz ist so etwa eine Schnittleistung von maximal 150 mm möglich, während in Stahl immerhin 15 mm erreicht werden können. Dabei sind im Lieferumfang neben dem Werkzeug und einem praktischen Aufbewahrungskoffer auch direkt zwei Sägeblätter für Holz und Metall inklusive. Insgesamt soll die Säge darüber hinaus mit handelsüblichen Sägeblättern kompatibel sein. Der Sägeblattwechsel geht über das Schnellspannfutter übrigens komplett ohne extra Werkzeug.

Die Parkside Akku-Säge nimmt es mit verschiedenen Materialien auf

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einer komfortablen Handhabung rund um den rutschhemmenden Softgrip. Dadurch geht dir die Arbeit mit dem Werkzeug stets leicht von der Hand. Zusätzlich helfen auch die integrierte LED-Leuchte sowie die werkzeuglos ausziehbare Fußplatte für variable Schnitttiefen.

Starkes Werkzeug zum kleinen Preis? So gut ist das Angebot wirklich

Insgesamt bekommst du mit der Parkside Akku-Säbelsäge also ein durchaus hochwertiges Werkzeug zum verhältnismäßig geringen Preis. Dank des Rabatts in Höhe von 40 Prozent – welchen du dir an der virtuellen Kasse über den Code SPAREN40 sicherst – kommst du jetzt nämlich zum Tiefstpreis von 71,40 Euro an die Säge. Günstiger als für den aktuellen Angebotspreis gab’s das Werkzeug zuvor noch nie (Link zum Preisverlauf) im Netz! Doch aufgepasst: Zum Betrieb benötigst du noch zwei passende Akkus, welche im Lieferumfang leider nicht enthalten sind. Zum Glück sind diese aktuell aber ebenfalls günstiger zu haben.

Passende Akkus ebenfalls bei Lidl im Angebot

Lidl empfiehlt zu der Säge dabei den 20V-Akku PAPS 204 A1 mit 4 Ah. Doch auch weitere Akkus der 20V-Serie sind selbstverständlich mit dem Werkzeug kompatibel. Der Vorteil bei diesem Modell ist die komfortable Steuerung und Konfiguration über die Lidl Home App. Obendrein stehen dir vier einstellbare Modi (Performance, Balanced, Eco und Expert) zur Verfügung.

Aktuell bekommst du den Akku immerhin 16 Prozent billiger für nur noch 39,99 Euro. Im Bundle mit einem passenden Ladegerät zahlst du insgesamt 82,98 für die beiden Geräte. Wichtig ist jedoch, dass du dir noch einen weiteren Akku dazu holst, denn die Säbelsäge kann nur mit zwei Akkus betrieben werden.

→ 20V Smart Akku für 39,99 Euro