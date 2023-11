Lidl verschleudert Samsung Soundbar für unter 100 Euro: So günstig war sie noch nie!

Der Klang deines TVs klingt dünn und unnatürlich? Dann kannst du mit einer Soundbar deinem Heimkino ein echtes Upgrade verpassen. Denn sie bietet nicht nur durch einen größeren Klangkörper ein besseres Audio-Erlebnis. Bei Lidl kommst du jetzt im Zuge der Black Week deutlich günstiger an die Lautsprecherleiste.

Samsung Soundbar mit coolen Funktionen: Das kann sie alles

Bei dem Black Week Angebot bei Lidl handelt es sich um die Samsung Soundbar „HW-C410G/ZG“ mit integriertem Subwoofer. Ein zweites Gerät ist hier also nicht nötig, da die Lautsprecherleiste allein bereits für kräftige Bässe sorgen soll. Dank der Technologie Surround Sound Expansion (SSE) strahlt die Soundbar den Ton zudem nach oben und außen ab. Dadurch sollst du dich wie mitten im Geschehen fühlen und der Filmabend kann noch immersiver werden.

Hast du bereits einen kompatiblen Samsung Fernseher, musst du die Soundbar nicht einmal per Kabel mit dem TV verknüpfen, eine Bluetooth-Verbindung reicht aus. Darüber hinaus verfügt die Audioleiste über zwei praktische Funktionen. Im Nachtmodus verstehst du alles, ohne deine Mitbewohner aufzuwecken und der Modus zur Sprachverbesserung lässt dich Stimmen besser verstehen. Du kannst die Soundbar aber auch unabhängig von deinem Fernseher nutzen und so deine Lieblings-Playlists per Smartphone oder Tablet direkt an den Lautsprecher streamen.

Preis-Check: Das sagen Preisvergleich und -verlauf

Doch was ist mit dem Preis? Auf dem Preisschild der Samsung Soundbar steht in der Black Friday Woche 99,99 Euro – das entspricht einem Rabatt von 40 Prozent auf den UVP (169 Euro). Aber der Blick auf den Preisvergleich zeigt, dass der Deal auch im Konkurrenzvergleich top ist. Günstiger bietet derzeit nämlich niemand den Lautsprecher an. Und laut Preisverlauf war die Soundbar zuvor sogar noch nie unter 100 Euro zu haben.

Samsung Soundbar für 99,99 Euro: Jetzt zuschlagen!

Darf es ein Premium-Modell sein?

Wenn du dem ganz hohen Klang-Anspruch folgst, kommst du mit einer 100-Euro-Soundbar nicht weit. Auch nicht, wenn die deutlich reduziert ist. Die Alternative am anderen Pol gibt es derzeit beim Händler Coolblue erfreulich günstig. Die Rede ist von der Sonos Arc. Die Edel-Soundbar kostete einst 1.000 Euro und rutscht jetzt auf 666 Euro.

Noch mehr zum Black Friday? Weitere Deals in der Black Friday Woche findest du in unserem Schnäppchen-Bereich. Für mehr Hintergründe und Tipps hör dir doch gerne mal den neuen inside digital Podcast überMORGEN an. In der ersten Folge geht’s fokussiert rund ums Online-Shopping am Black Friday.