Lidl verramscht Optigrill mit 71 % Rabatt: Diesen Black Friday Deal darfst du nicht verpassen!

Wer mit einem Optigrill von Tefal liebäugelt, weiß in der Regel über die Vorteile des Kontaktgrills Bescheid. Hiermit garst du dein Grillgut von beiden Seiten gleichmäßig und schnell. Außerdem entstehen schöne Grillstreifen auf Steak, Aubergine oder Grillkäse. Je nach Lebensmittel kann der Optigrill zudem die Temperatur und Garzeit automatisch einstellen und dir so bei einem perfekten Grillergebnis helfen.

Tefal Optigrill für unter 80 Euro: So gut ist der Deal wirklich

Bei Lidl ist der Tefal Optigrill “GC7P08” mit 2.000 Watt Leistung jetzt 71 Prozent rabattiert und kostet somit nur noch 79,99 Euro statt 279,99 Euro. Und das ist ein richtig starkes Angebot. Denn: Schaut man auf den Preisvergleich und -verlauf, sieht man, dass das Modell noch nie so günstig war, wie jetzt. Und andere Shops sind mindestens 20 Euro teurer. Allerdings kommen noch Versandkosten bei Lidl dazu, sodass du bei insgesamt 85,94 Euro landest.

