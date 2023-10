Lidl verkauft 2-in-1-Akkusauger zum grandiosen Kampfpreis

Konkret handelt es sich um den rund 2,5 Kilogramm leichten Grundig 2-in-1 Akku-Stielstaubsauger VCP 3130L. Er wird ohne Beutel betrieben, weil alle aufgesaugten Schmutzpartikel in einem 550 ml großen Behälter aufgefangen werden. Der 110 Watt starke Motor lässt sich in zwei Saugkraftstufen bis zu 45 Minuten nutzen, ehe für vier bis sechs Stunden eine Wiederaufladung des Lithium-Ionen-Akkus erfolgen muss. Einen Hinweis auf den entleerten Akku gibt der Sauger über eine LED-Anzeige.

LED-Leuchten sorgen für erhellende Momente

Als praktisch erweist sich aber nicht nur die kabellose Nutzung, sondern auch die Tatsache, dass der Grundig VCP 3130L nicht nur Bodenstaubsauger, sondern auch ein Handstaubsauger in einem Gerät ist. So kannst du über den Handsauger auch Möbel oder schwierig erreichbare Stellen von Staub befreien. Auch im Auto saugt es sich so bequemer. Unter Möbeln wie Kommoden, Schränken oder Sofas sorgen fünf LED-Leuchten dafür, dass kein Staub oder Schmutz unentdeckt bleibt. Und das laut Angaben auf allen Bodenbelägen.

Grundig VCP 3130L – jetzt im Angebot bei Lidl.

Was kostet der Akku-Staubsauger Grundig VCP 3130L bei Lidl?

Angeboten wird der Grundig-Staubsauger mit zwei Jahren Garantie zu einem Preis von 99,99 Euro. Damit kannst du von einem Rabatt in Höhe von satten 49 Prozent profitieren. Denn der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt nach Angaben von Lidl eigentlich bei 199 Euro. Einmalig kommen noch 5,95 Euro für den Versand zu dir nach Hause dazu.

In anderen Webshops ist der weiße Staubsauger mit einem maximalen Geräuschpegel von 80 dB aktuell nicht erhältlich. Dadurch scheidet ein Preisvergleich an dieser Stelle aus. Vergleichbare 2-in-1-Sauger kosten derzeit aber in der Regel 120 Euro und mehr.

Neben einer klassischen Turbodüse ist übrigens auch eine weiche Staubbürste und eine schmale Fugendüse im Lieferumfang inklusive. Ebenso eine praktische Wandhalterung für eine platzsparende Aufbewahrung. Die Lieferzeit gibt Lidl mit nur drei Arbeitstagen an.

