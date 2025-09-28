Lidl verkauft 4K-TV mit 44 Prozent Rabatt für 249 Euro

Du bist auf der Suche nach einem neuen Fernseher? Die Preise von Samsung, LG und Co. treiben dir aber die Tränen in die Augen? Dann ab zu Lidl, denn dieses Angebot zu einem 4K-UHD-TV ist wirklich grandios.
Wenn es um Schnäppchen geht, ist Lidl längst kein Geheimtipp mehr. Immer wieder mal berichten wir dir von starken Angeboten aus dem Webshop des Lebensmitteldiscounters. Dieses Mal hat es ein 4K-UHD-TV geschafft, uns zu überzeugen. Wer auf Markennamen verzichten kann und einfach nur gute Unterhaltung genießen will, ohne Unsummen an Geld auszugeben, sollte jetzt weiterlesen.

4K-Fernseher für 249 Euro: Damit punktet der TV

Alle Augen richten sich heute auf einen Fernseher der Marke ChiQ. Der Fernseher ist ordentliche 50 Zoll groß und sollte damit in jedem Wohnzimmer Platz finden. Die passenden Standfüße sind bereits im Lieferumfang enthalten, du musst ihn also nur noch aufbauen und schon kann der Filmabend beginnen.

Der Smart-TV bietet dir eine 4K UHD Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Dolby Vision und HDR10 möbeln die Bildqualität zusätzlich auf. Die Wiederholrate von 60 Hertz ist zwar nicht unbedingt überragend, für Alltagsanwendungen und vor allem das tägliche Fernsehen aber absolut ausreichend. Weiterhin ist der Fernseher internetfähig und bietet dir direkten Zugriff auf Streaming-Apps wie Netflix, YouTube oder Prime Video. Den Sound zu deinen Inhalten liefern zwei integrierte Lautsprecher mit einer Leistung von jeweils neun Watt.

Für eine stabile Internetverbindung kannst du den Fernseher per LAN-Kabel an deinen Router anstöpseln. Zusätzliche Konnektivität gewährleisten unter anderem drei HDMI-Schnittstellen sowie ein 3,5-mm-Klinkenanschluss.

So viel zahlst du jetzt bei Lidl

Lidl schreibt einen UVP von 449 Euro für den Chiq-Fernseher aus. Aktuell streicht der Discounter jetzt satte 44 Prozent davon, sodass wir bei günstigen 249 Euro landen. Es kommen zwar noch 30,90 Euro an Versandkosten obendrauf, den Deal-Charakter schmälert das aber keineswegs. Mit Blick auf den Preisvergleich liefert Lidl ein ziemlich gutes Angebot, das nächstbeste kommt von Kaufland und kostet satte 479 Euro.

Screenshot Lidl TV
Für 249 Euro gehört der Fernseher dir (Affiliate-Link*)
Hier kaufen!

Für 249 Euro darfst du natürlich keine Spitzenklasse erwarten. Wenn du aber bereit bist, ein paar Abstriche bei den technischen Features zu machen, tütest du bei Lidl ein echt gutes Angebot ein. 249 Euro für einen 50-Zöller sind nämlich auf jeden Fall ein fairer Preis für das hier gebotene.

