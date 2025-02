Lidl verkauft 4K-UHD-Fernseher jetzt zum Traumpreis

Im Angebot bei Lidl mit 42 Prozent Rabatt ist dabei der Sharp-Fernseher 50GM6245E mit einem 50 Zoll großen Bildschirm. Der 4K-TV bietet dir dabei nicht nur ein hochauflösendes Bild, sondern etwa auch einen entspannten TV-Empfang über den verbauten Triple-HD-Tuner. Alle weiteren Infos zum TV-Deal bei Lidl liefern wir dir in diesem Artikel.

Lidl: QLED-Fernseher im Angebot

Der QLED-LCD-Fernseher ist mit verschiedenen Technologien zur Bildoptimierung ausgestattet (HDR10, HLG, Dolby Vision) und bietet eine Lautsprecherleistung von 2 x 12 Watt inklusive Dolby-Atmos-Unterstützung auf Basis einer Soundtechnologie, die von Harman-Kardon stammt. Auf der Rückseite stehen neben drei HDMI-Anschlüssen auch zwei USB-Ports zur Verfügung. Zugang zum Internet ist über einen LAN-Anschluss, aber ebenso kabellos per WLAN möglich. Und natürlich fehlt es auch an Bluetooth nicht.

Sharp Ultra HD Smart TV 50GM6245E

Weitere Extras des 16:9-Fernsehers sind eine per Fernbedienung nutzbare Sprachsteuerung und der Zugriff auf viele vorinstallierte Apps. So hast du direkt über die Oberfläche des TV-Geräts die Möglichkeit, unter anderem auf die Inhalte von YouTube, Netflix und Prime Video zuzugreifen. Den Stromverbrauch gibt Sharp im SDR-Modus mit 61 Kilowattstunden (kWh) pro 1.000 Nutzungsstunden an. Schaltest du am Fernseher HDR ein, erhöht sich der Strombedarf im gleichen Zeitraum auf 125 kWh. Bei einem angenommenen kWh-Preis von 35 Cent entspricht das Stromkosten in Höhe von 21,35 Euro respektive 43,75 Euro.

Was kostet der Fernseher?

Normalerweise würde der Sharp-Fernseher 599 Euro kosten. Von diesem unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers (UVP) zieht Lidl jetzt aber 42 Prozent ab und bietet den Fernseher somit für nur noch 345,20 Euro an. Einmalig kommen Lieferkosten in Höhe von 30,90 Euro hinzu, sodass der Gesamtpreis auf 376,10 Euro steigt; 30 Tage kostenloser Rückversand bei Nichtgefallen inklusive. In anderen namhaften Onlineshops steht das von Lidl angebotene TV-Gerät momentan nicht zur Verfügung.

→ Jetzt zum TV-Angebot