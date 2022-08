Lidl: Verbesserter Thermomix-Klon mit Smart-Funktionen ist da

Solltest du schon den neuesten Wochenprospekt von Lidl in den Händen gehalten haben, wird es dir nicht entgangen sein, dass dort in dieser Woche ein Produkt ganz besonders viel Aufmerksamkeit genießt: die Silvercrest Kitchen Tools Küchenmaschine Monsieur Cuisine smart SKMS 1200 A1. Sie wird auf zweieinhalb Seiten ausführlich vorgestellt und wenn man so will, handelt es sich dabei um einen Klon des Thermomix von Vorwerk. Nur ist das Modell von Lidl deutlich preiswerter und in der jetzt verfügbaren neuen Generation mit diversen smarten Zusatzfunktionen ausgestattet.

Küchenmaschine mit größerem Display und WLAN

Drei der wichtigsten Spezifikationen des neuen Küchenhelfers: bis zu 1.200 Watt Leistung, eine zehnstufigen Geschwindigkeitseinstellung plus zusätzlicher Turbofunktion und 4,5 Liter Fassungsvermögen im Edelstahl-Mixbehälter. Zudem ist die Maschine in der neuen Ausführung nicht mehr mit einem nur 7 Zoll großen Bildschirm ausgestattet, sondern mit einem 8 Zoll großen Touchscreen. Darüber lassen sich unter anderem mehr als 600 vorinstallierte Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung abrufen. Monatlich kommen weitere Rezepte dazu, sofern du die Küchenmaschine über die integrierte WLAN-Schnittstelle mit dem Internet verbindest. Einzelne Rezepte kannst du auch in Form eines Videos abrufen, was das Nachkochen noch einfacher macht.

Erledigen kannst du mit der neuen Monsieur Cousine verschiedene Dinge, die in der Küche für die Zubereitung von Mahlzeiten notwendig sind. Also unter anderem Kochen, Dampfgaren, Mixen, Rühren und Pürieren, aber auch Anbraten, Hacken und Zerkleinern. Und das in weiten Teilen mit unkomplizierten Automatikprogrammen. Ebenso praktisch: Eine Küchenwaage für direktes Wiegen im Topf ist ebenso an Bord (5-g-Schritte bis 5 Kilogramm), wie ein 99-Minuten-Timer und die Möglichkeit, die Temperatur in 5-Grad-Schritten von 37 bis 130 Grad Celsius einzustellen. Für punktgenaues Garen eine ungemein zweckmäßige Funktion.

Thermomix in günstig: die neue Küchenmaschine von Lidl.

Ganz neu integriert: der Google Assistant. Du kannst die Küchenmaschine also auch mit Sprachbefehlen steuern. Zudem wurde nach Angaben von Lidl die zugehörige Tablet- und Smartphone-App verbessert und dank WLAN-Funktion soll auch eine smarte Steuerung über das Handy möglich sein. Im Lieferumfang ist unter anderem ein Kocheinsatz zur schonenden Zubereitung von Kartoffeln inklusive, aber auch einen Rühr- und Dampfgaraufsatz mit Deckel musst du nicht zusätzlich kaufen.

Bleibt natürlich noch eine Frage: Was kostet’s? Die Antwort: 449 Euro. Klingt nach viel, aber wenn man sich vor Augen führt, dass ein Thermomix TM6 von Vorwerk aktuell 1.399 Euro kostet, ist die neue Küchenmaschine von Lidl ein echtes Schnäppchen. Erhältlich ist sie ab sofort in den Filialen von Lidl und außerdem im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters. Bei einer Internet-Bestellung musst du einmalig zusätzlich 4,95 Euro für den Versand einkalkulieren.