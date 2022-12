Lidl TV-Kracher: 4K-UHD-Fernseher zum Traumpreis

Nicht zu groß und damit auch gut geeignet für kleinere Wohnzimmer. So präsentiert sich der LG Fernseher 43UQ70006, der jetzt bei Lidl zum unschlagbaren Top-Preis zu haben ist. Er bietet ein 43 Zoll (ca. 109 cm) großes Display-Panel (LED LCD), das in 4K-UHD-Qualität auflöst (3.840 x 2.160 Pixel). Und über einen integrierten Dreifach-Tuner ist der Fernseher an Satellitenanschlüssen gleichermaßen nutzbar wie an Kabelanschlüssen und in Haushalten, die für den Fernsehempfang auf eine Zimmerantenne (DVB-T) setzen.

LG-Fernseher bringt dich auf Wunsch ins Internet

Auf Basis von webOS 22 bietet der LG 43UQ70006 nicht nur integriertes WLAN, sondern auch einen LAN-Anschluss für ein klassisches Netzwerkkabel. So bringst du den Fernseher in das Internet, um die integrierten Smart TV-Funktionen nutzen zu können. Wichtig etwa dann, wenn du einen der beiden verfügbaren Sprachassistenten (Google Assistant & Amazon Alexa) nutzen möchtest. Über auf dem Fernseher nutzbare Apps hast du nach einer Verbindung mit dem Internet zudem Zugriff auf klassische Streaming-Apps wie Netflix und Prime Video.

Zur weiteren Ausstattung gehören für Bildoptimierungen die Technologien HDR, HDR 10 Pro und HLG. Gamer können über ein sogenanntes Game Dashboard für Konsolenspiele wichtige Bildeinstellungen in Windeseile ändern. Für einen guten Sound soll ein 2.0-Soundsystem mit 20 Watt Ausgangsleistung sorgen. Und für den Anschluss externer Geräte kannst du auf drei HDMI-Anschlüsse und einen USB-Port zugreifen. Auch Bluetooth 5.0 ist integriert. Und für den Empfang von Pay-TV-Sendern steht für die notwendige Smartcard ein CI+ Slot zur Nutzung bereit.

Neu bei Lidl im Angebot: der LG Fernseher 43UQ70006.

Den Stromverbrauch gibt LG im SDR-Modus mit 66 Watt an. Schaltest du HDR auf dem 16:9-Fernseher ein, sind es 80 Watt. Umgerechnet bedeutet das, dass du bei einem angenommenen Kilowattstunden-Preis von 52 Cent mit Stromkosten in Höhe von rund 34 Euro ohne und 42 Euro mit zugeschaltetem HDR rechnen musst. Auf Wunsch lässt sich ein Energiesparmodus aktivieren.

Was kostet der LG Fernseher 43UQ70006 bei Lidl?

Normalerweise würde der LG 43UQ70006 laut Angaben von Lidl 499 Euro kosten (unverbindlicher Verkaufspreis des Herstellers / UVP). Davon zieht der Lebensmittel-Discounter aber 40 Prozent ab und landet somit bei nur 299 Euro – zuzüglich 24,90 Euro für Lieferung und Versand. Ein guter Preis?

Mehr als das! Denn selbst bei eBay musst du derzeit mindestens 380 Euro bezahlen, in anderen Webshops noch deutlich mehr. Unterhalb der 300-Euro-Schwelle war der Fernseher ohnehin noch nie zu haben. Wenn du also auf der Suche nach einem mittelgroßen Fernseher bist, der eine gute Ausstattung bietet, kannst du hier gut zuschlagen – ab Donnerstag, 15. Dezember, übrigens auch in den Filialen von Lidl.