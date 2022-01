Lidl Supersale: Diese Kracher gibts jetzt günstiger

Lidl lässt sich nicht lumpen und startet direkt in der ersten Januarwoche mit einem ausgerufenen Lidl Supersale. Dort findest du nicht nur Mode, Produkte zum Renovieren oder Spielzeuge. Unter den Angeboten finden sich auch Multimedia-Geräte und Küchenzubehör, die einen Blick wert sind.

Lidl Supersale: Tablets, Fernseher und mehr

In der Elektroniksparte versteckt Lidl etwa ein Tablet von Lenovo. Das Tab M10 ist mehr als 20 Prozent reduziert und kostet anstatt 180 nur noch 139 Euro. Mit dem Lenovo Tab M10 bekommst du ein absolutes Einsteiger-Tablet zur Hand, das mit einem 10,1 Zoll großen HD-Display, 2 GB RAM sowie 32 GB internem Speicherplatz ausgestattet ist. 4G-fähig ist es ebenso. Lenovo verbaut außerdem Dolby Atmos-Sound, was für einen guten Klang sorgen soll. Das Tablet eignet sich etwa zum Streaming oder andere einfache Anwendungen.

Wer nicht auf einem kleinen Bildschirm, sondern Filme und Co. auf einem großen Gerät ansehen will, kann gleich zum Fernsehgerät von Sharp greifen. Das Modell C32BC2EH1NB bietet eine Diagonale von 32 Zoll und eignet sich so hervorragend für jedes kleinere Wohnzimmer. Inhalte stellt der Fernseher in Full-HD-Qualität dar und bietet darüber hinaus als Smart TV ergänzende Angebote aus dem Internet. Kostenpunkt: 239 Euro anstatt 399 Euro.

Wahrscheinlich nicht für Musikfans und Genusshörer, aber diesen Anspruch soll der kleine Bluetooth-Lautsprecher „Good SBL 3 D1“ auch nicht erfüllen. Für 9,99 Euro bekommst du einen Lautsprecher für dein Badezimmer, sodass du beim Duschen, Baden oder Zähneputzen deine Lieblingsmusik einfach mitnehmen kannst. Der 1.200 mAh Akku verspricht bis zu 6,5 Stunden Laufzeit und verbindet sich per Bluetooth 5.0 mit deinem Handy. Gemäß IPX6-Zertifizierung ist der Lautsprecher außerdem Spritzwassergeschützt.

In puncto Multimedia bilden zwei Smart Home-Angebote das Schlusslicht: Willst du dein Zuhause vernetzen, findest du beim Lidl Supersale derzeit sowohl das Silvercrest Gateway (also die Smart-Home-Zentrale) für 19,99 Euro als auch eine Smarte Zigbee-Steckdose für 12,99 Euro.

Siebträgermaschinen für den Kaffeegenuss daheim

Sie sind zwar nicht smart, aber dennoch ein Schnäppchen. Egal, ob Markenfan oder nicht: Zum einen gibt es die Siebträgermaschine Super Kompakt ECAM13.123 von Delonghi, zum anderen die Silvercrest Profi Siebträgermaschine SSMP 1770 A im Angebot. Bietet das Modell von Lidls Eigenmarke ein 15-stufiges Kegelmahlwerk samt 15-bar-Pumpe für deinen Kaffeegenuss Zuhause, sind es bei Delonghi etwas weniger. Cappuccino, Kaffee, Latte Macchiato und Co. bereitest du mit einem 13-stufigen Metall-Kegelmahlwerk zu.

Im Vergleich lohnt sich der Rabatt der Markenmaschine mehr: Die Super Kompakt ECAM13.123 von Delonghi ist von 529 auf 299 Euro reduziert, sodass der Spareffekt deutlich größer ist als bei Silvercrest. Hier gewährt Lidl dir einen Rabatt von 100 Euro, sodass du im Rahmen der Aktion nur noch 249 Euro zahlst.