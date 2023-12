Lidl startet riesigen Weihnachts-Sale: Tiefpreise für Raclette-Grills, Werkzeug und Co.

Lidl läutet die Vorweihnachtszeit ein und sorgt dadurch für einige tolle Schnäppchen. Hobbyhandwerker werden etwa bei den Parkside-Deals fündig und können sich so unter anderem einen Akku-Bohrschrauber für 39,99 Euro gönnen. Ebenfalls einen Blick wert ist zudem ein Hochdruckreiniger-Angebot, bei dem du zusätzlich noch ein Auto-Reinigungsset bekommst. Mit Blick auf Heiligabend und Silvester lohnen sich zudem die günstigen Raclette-Grills ab 14,99 Euro. Wir stellen dir die Highlights der Weihnachts-Angebote von Lidl genauer vor.

Perfekt für Silvester: Raclette-Grills ab 14,99 Euro

Bleiben wir doch direkt bei den Raclette-Grills. Die Geräte kommen in unzähligen Familien und Freundeskreisen spätestens an Silvester zum Einsatz, sind aber auch an Weihnachten oder an einem entspannten Filmabend der Hit! Bei Lidl kommst du jetzt erstaunlich günstig an gleich zwei verschiedene Raclette-Grills. Einen 350 Watt starken Grill der Marke Silvercrest für zwei Personen gibt’s bereits für unschlagbare 14,99 Euro im Angebot.

Preiswerter Raclette-Grill bei Lidl

Vor allem für einen entspannten Abend zu zweit bist du hiermit ideal ausgestattet und zauberst im Nu leckere Gerichte. Besonders cool: Du kannst zwischen einem heißen Stein oder einer Grillplatte als Topping wählen. Beide Variante liefern dir noch mehr Grill-Optionen, zusätzlich zu den Raclette-Pfännchen.

→ Raclette-Grill für zwei Personen für 14,99 Euro

Wer hingegen mehr Gäste einladen möchte oder gleich mehrere Pfännchen parallel in die Hitze stellen will, sollte sich bei Lidl lieber diesen Raclette-Grill für 49,99 Euro anschaffen. Mit acht Raclette-Pfännchen samt Antihaftbeschichtung werden hier nämlich deutlich mehr Leute satt. Gleichzeitig verfügt das Gerät dafür verständlicherweise auch über mehr Power und kommt auf eine Leistung von 1.700 Watt. On top gibt’s bei diesem Raclette-Grill einen Naturgrillstein, welcher die Wärme besonders gut speichern kann.

→ Raclette-Grill für acht Personen für 49,99 Euro

Große Parkside-Rabatte: Hochdruckreiniger, Akku-Schrauber und Co.

Doch natürlich gibt es auch abseits der Raclette-Grills einige tolle Angebote bei Lidl zu entdecken. Insbesondere die Parkside-Deals sind auf jeden Fall ebenfalls einen Blick wert. Uns ist dabei vor allem ein Spar-Set zu einem Hochdruckreiniger der Lidl-Marke ins Auge gesprungen. Für 109 Euro bekommst du hier den Parkside Hochdruckreiniger „PHD 135 D5“ plus ein passendes Auto-Reinigungsset. Hiermit reinigst du dann nicht nur deine Außenmöbel, Böden und Hauswände, sondern auch deinen Pkw ruckzuck sowie blitzeblank.

→ Parkside Hochdruckreiniger mit Auto-Reinigungsset für 109 Euro

Hiermit bekommst du dein Auto auf jeden Fall sauber

Ein Muss für alle Heimwerker ist hingegen ein starker Akku-Bohrschrauber. Falls du davon noch keinen zu Hause hast, kannst du bei Lidl jetzt für lediglich 39,99 Euro zuschlagen. Mit einem 60 Nm Drehmoment sowie einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute bohrst und schraubst du mit dem 20-V-Werkzeug effektiv. Auf einen Akku und ein Ladegerät musst du allerdings verzichten. Zum Glück gibt’s diese aktuell aber ebenfalls im Bundle bei Lidl im Angebot ab 24,99 Euro.

→ Parkside Akku-Bohrschrauber für 39,99 Euro

Für nur 39,99 Euro: Preiswerter Akku-Bohrschrauber

Generell lohnt es sich auf jeden Fall ebenso, auf der Parkside-Aktionsseite vorbeizuschauen. Hier findest du nämlich noch viele weitere tolle Geräte zu kleinen Preisen. Und auch sonst sind die Weihnachts-Angebote bei Lidl immer einen Blick wert.

→ Zum Lidl Weihnachts-Sale

