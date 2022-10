Lidl SpeakerBuddy: Toniebox-Alternative zum Spitzenpreis

Eine Toniebox ist aktuell in verschiedenen Farben zu Preisen ab rund 80 Euro zu haben. Der bei Lidl erhältliche Silvercrest SpeakerBuddy steht im Gegensatz dazu als passende Alternative zwar nur in Blau oder Violett zur Verfügung, kostet dafür aber regulär auch nur knapp 58 Euro. Und jetzt sinkt der Preis dank 13 Prozent Rabatt sogar auf unter 50 Euro. Verschiedene zugehörige Münzen mit passenden Kinder-Hörspielen bietet Lidl für 7,99 Euro pro Stück an. Auch das ist deutlich preiswerter als die zur Toniebox gehörenden Tonie-Figuren, die abseits 16,99 Euro pro Stück kosten.

SpeakerBuddy bei Lidl zum Sonderpreis kaufen

Der größte Unterschied zwischen Toniebox und SpeakerBuddy: Du stellst auf den SpeakerBuddy keine kleine Plastikfigur, um das kindgerechte Audio-Vergnügen zu starten, sondern legst eine sogenannte Hörspielmünze auf den Lautsprecher. Jede dieser Münzen ist magnetisch, was ein ungewolltes Verrutschen verhindern soll. Die Wiedergabezeit liegt nach Angaben von Lidl pro Akkuladung bei bis zu sechs Stunden bei mittlerer Lautstärke. Eine Wiederaufladung des 2.000 mAh großen Akkus dauert drei bis vier Stunden.

Der mit 8 GB Speicherplatz ausgestattete SpeakerBuddy ist zudem mit einem dimmbaren Nachtlicht ausgestattet (fünf Stufen), um das Hörspielvergnügen auch vor dem Schlafengehen zu ermöglichen. Eine sogenannte Kreativmünze macht es unter anderem Eltern oder Oma und Opa möglich, eigene Geschichten für die Kinder aufzunehmen und über den Kinderlautsprecher abspielen zu lassen. Sie ist im Lieferumfang inklusive.

Die SpeakerBuddy-App macht es wiederum aus der Ferne möglich, die Lautstärke zu regulieren und zudem eine Höchstlautstärke einzustellen. Auch eine maximale Spieldauer ist in der App einstellbar, außerdem ein Timer, der die Box nach einer gewissen Zeit automatisch ausschaltet. Die Bedienung erfolgt über kindgerechte Knöpfe, ein Kopfhöreranschluss ist ebenfalls Teil der Ausstattung.

Die günstige Toniebox-Alternative von Lidl: der SpeakerBuddy.

Du hast Bedenken, Kindern könnte zu schnell langweilig werden? Unbegründet. Denn rund 40 verschiedene Geschichten stehen aktuell über den Lidl Onlineshop als Hörspielmünze zur Verfügung und Lidl verspricht, dass die Welt der SpeakerBuddy-Münzen stetig erweitert wird.

SpeakerBuddy kaufen: Nur online erhältlich

Erhältlich ist der preislich reduzierte SpeakerBuddy ab sofort über den Onlineshop von Lidl. In den Filialen des Lebensmitteldiscounters steht der kleine tragbare Lautsprecher für interessante Kinder-Hörspiele derzeit hingegen nicht zur Verfügung. Eine ausführliche Bedienungsanleitung für den SpeakerBuddy lässt sich über die Lidl-Homepage im PDF-Format herunterladen.