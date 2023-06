Lidl Sommer-Deal: Vielseitige Grills unter 100 Euro im Angebot

Eine knackige Grillwurst, leckere Spieße oder gegrilltes Gemüse – Die Grillsaison konnte mit dem guten Wetter bereits eröffnet werden und erfreut Haushalte in ganz Deutschland. Wer ebenfalls in den Genuss kommen möchte, sollte sich diese Grill-Angebote bei Lidl nicht entgehen lassen. Hier kommst du aktuell nämlich bereits für 99,99 Euro an einen Holzkohle-Smokergrill oder einen kompakten Räucherofen. Wir stellen dir hier beide Geräte und ihre Vorzüge vor.

Vielseitiger Räucherofen – Auch als „normaler“ Grill verwendbar

Den Anfang macht dieser Räucherofen von Grillmeister für 99,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten). Der Grill kann hervorragend zum schonenden Garen und Smoken bei niedrigen Temperaturen verwendet werden. Für die Hitzeregulierung und saftiges Grillgut sorgt dabei die herausnehmbare Wasserschale. Über das Thermometer im Deckel hast du die Innentemperatur zudem stets im Blick. So gelingen selbst Grillanfängern perfekte BBQ-Spareribs.

Gleichzeitig kann das Gerät aber auch problemlos als normaler Holzkohlegrill zum Einsatz kommen. Dafür stehen dir gleich zwei Grillroste mit einem Durchmesser von 40 cm zur Verfügung. Damit hast du also ordentlich Platz für all deine Lieblingsgerichte. Während das untere Grillrost die volle Hitze abbekommt, kannst du oben schonender brutzeln. Besonders cool: Dank der vier getrennt regulierbaren Luftklappen kannst du die Temperatur stets dem Grillgut anpassen. Ein weiterer Vorteil ist die kompakte Größe und das geringe Gewicht von nur 12 kg. Dadurch nimmst du den Grill problemlos mit zur nächsten Gartenparty und sorgst dort für BBQ-Stimmung.

Bei Lidl gibt’s aktuell einen Rabatt von 15 Prozent auf den Grill, wodurch auf der Rechnung statt 119 Euro nur noch 99,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) stehen. Ein toller Preis für den vielseitigen Räucherofen!

→ Grillmeister Räucherofen für 99,99 Euro

Noch mehr Smoke: Holzkohle-Smokergrill ebenfalls reduziert

Mit dem Grillmeister Holzkohle-Smokergrill GMS 92 A1 für 99,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) stellst du dir hingegen einen waschechten Smoker mit separater Brennkammer in den Garten. In der Brennkammer wird die Holzkohle erhitzt. Der Rauch zieht anschließend rüber in die Garkammer, sorgt hier für den besonderen aromatischen Geschmack und tritt am Kaminrohr wieder raus. Du bist aber auch bei diesem Grill nicht aufs Smoken beschränkt. Die Garkammer kann zum direkten Grillen ebenfalls mit Kohle befüllt werden und so für die beliebten Röstaromen sorgen.

Der Multifunktionsgrill verfügt darüber hinaus über Lüftungsschieber an der Brennkammer sowie eine Abluftklappe am Kamin. Du hast die Temperatur und den Rauch also immer im Griff. Damit du dabei stets mit der richtigen Hitze räucherst oder grillst, steht dir hier ebenfalls ein integriertes Thermometer zur Verfügung. Der Grill kostet bei Lidl dank eines Rabatts von 20 Prozent aktuell ebenfalls 99,99 Euro (plus 5,95 Euro Versandkosten) und liefert dir so ein vielseitiges Grillerlebnis zum kleinen Preis.

→ Holzkohle-Smokergrill für 99,99 Euro