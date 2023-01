Lidl-Schnäppchen: Bosch Akkustaubsauger zum Top-Preis kaufen

Der Bosch Akkusauger Serie 2 BBHF2PARQ wirkt auf den ersten Blick wie ein altes Staubsaugermodell aus den 1950er-Jahren. Schaut man aber genauer hin, wird schnell deutlich, dass es sich um eine moderne Neuinterpretation eines Stabstaubsaugers für deinen Haushalt handelt. Denn zu dem klassischen Staubsauger gesellt sich auch ein praktischer Handstaubsauger, mit dem sich blitzschnell beispielsweise Brotkrümel vom Frühstückstisch entfernen lassen.

Bosch Akkustaubsauger bei Lidl kaufen

Bosch gibt an, dass der Akkusauger Serie 2 BBHF2PARQ mit zwei Leistungsstufen überzeugen möchte und die elektrisch angetriebene Düse für eine gründliche Reinigung auf allen Bodenarten geeignet ist. Für Flexibilität bei der Reinigung unter Möbeln soll zudem ein bewegliches Düsenelement sorgen. Die Laufzeit liegt laut Angaben des Herstellers über die verbauten Lithium-Ionen-Akkus bei 40 Minuten. Dank Freistehend-Funktion ist ein Wiederaufladung platzsparend an jeder Steckdose in vier bis fünf Stunden möglich.

Der bei Lidl erhältliche Bosch BBHF2PARQ ist Stabstaubsauger und Handstaubsauger in einem Gerät.

Mit einem Gewicht von 2,6 Kilogramm ist der Staubsauger zudem angenehm leicht. Und der Staubbehälter bietet ein Auffangvolumen von immerhin 0,4 Litern. Der verbaute Filter ist bei Bedarf waschbar. Hinsichtlich des Geräuschpegels gibt Bosch einen Schallpegel von 78 dB an.

Jetzt mehr als 50 Prozent Rabatt sichern

Kaufen kannst du den weißen Bosch BBHF2PARQ ab sofort über den Lidl-Onlineshop. Ab Donnerstag, 5. Januar, steht er auch in den Filialen von Lidl bei dir vor Ort zur Verfügung. Eigentlich stünde ein Preis von knapp 225 Euro auf dem Preisschild, aber Lidl gewährt einen Rabatt in Höhe von satten 51 Prozent. Und das hat zur Folge, dass du jetzt nur 109 Euro für deinen neuen Haushaltshelfer bezahlen musst.

Bei einer Onlinebestellung kommen zwar einmalig 4,95 Euro für den Versand dazu, du sparst dir dafür aber auch die Logistik zu dir nach Hause. Ferner bist du vor unschönen Erlebnissen geschützt, sollte der Staubsauger wider Erwarten schon ausverkauft sein, wenn du in deiner Filiale eintriffst. Lidl gewährt zudem bei einer Onlinebestellung ein 90-tägiges Rückgaberecht. In anderen Webshops ist der Bosch BBHF2PARQ derzeit nicht erhältlich.

Tipp: Ist ein „Online- und Filial-Angebot“ im Laden ausverkauft, kannst du dies an der Kasse melden und erhältst einen Gutschein für den Gratis-Versand der Online-Bestellung.

Jetzt weiterlesen Vorwerk „Besserwischer“ 2022 im Vergleich: Das ist in der neuen Version noch besser