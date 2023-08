Lidl schmeißt E-Bikes raus: Über 50 Prozent Rabatt auf starke Marken!

Ein gutes E-Bike muss nicht unbedingt teuer sein – vor allem nicht im Angebot! Bei Lidl und Galaxus gibt es aktuell nämlich Räder von Telefunken und Zündapp deutlich günstiger. So kommst du etwa für lediglich 799,90 Euro an ein 28 Zoll E-Cityrad mit einer Reichweite von bis zu 100 km. Ein elektronisches Mountainbike gibt’s sogar über die Hälfte billiger im Angebot! Wir stellen dir die Räder genauer vor.

Deutlich unter 1.000 Euro: Das wird dir bei dem günstigen E-Bike geboten

Mit dem Telefunken E-Bike „RT530“ holst du dir ein äußerst günstiges Citybike, mit dem du für die tagtägliche Fahrt zum Büro oder zu Freunden perfekt ausgestattet bist. Der verbaute Akku liefert dir hierfür eine ordentliche Reichweite von bis zu 100 km, während die 28 Zoll Reifen für ein gutes Fahrverhalten sorgen. Die 3-Gang Shimano-Schaltung unterstützt dich ebenfalls bei der Fahrt – auch bergauf.

Ein extrem wichtiger Faktor ist natürlich ebenso die Sicherheit. Das E-Bike ist komplett StVZO-konform und verfügt daher über alle wichtigen Sicherheitsstandards rund um Vorder- und Rücklicht, Reflektoren sowie mechanische Vorder- und Hinterradbremsen. On top kommen noch coole Extras wie das nützliche LED-Display am Lenker sowie der Gepäckträger.

Das Telefunken E-Bike bringt dich schnell und sicher von A nach B

Der Angebotspreis von nur 799,90 Euro für das Telefunken E-Bike kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Während Galaxus hierbei lediglich von einem Rabatt von 6 Prozent spricht, gibt Lidl einen ursprünglichen UVP von 1.499,90 Euro an. Du sparst also in Wirklichkeit fast die Hälfte! Auf den ersten Blick handelt es sich bei Lidl auch um das bessere Angebot, doch mit den Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro, musst du hier insgesamt 805,85 Euro zahlen. Galaxus liefert hingegen versandkostenfrei, wodurch du noch mal fast 6 Euro im Vergleich zum Lidl-Angebot sparst. So oder so: Ein starkes E-Bike für deutlich unter 1.000 Euro ist definitiv ein toller Deal, denn günstiger gab’s das Rad zuvor fast noch nie.

→ Telefunken E-Bike „RT530“ für 799,90 Euro

Bis zu 125 km Reichweite & perfekt für Ausflüge: E-Mountainbike über die Hälfte billiger

Wer hingegen auch gerne mal auf unebenen Strecken außerhalb der Stadt unterwegs ist, sollte sich das Zündapp E-Bike MTB „Z801 650B“ genauer anschauen. Hierbei handelt es sich nämlich um ein elektronisches Mountainbike, welches mit den 27,5 Zoll Reifen, der Federgabelung und der Reichweite von bis zu 125 km ideal für längere Radtouren auf unebenen Strecken geeignet ist. Dank der 21-Gang-Schaltung meisterst du Hügel dabei auf Wunsch auch ohne die Motorunterstützung deutlich besser. Die verbauten Scheibenbremsen sorgen zudem für die nötige Sicherheit. Doch aufgepasst: Aufgrund der fehlenden Beleuchtung ist das E-Bike zunächst nicht StVZO-konform. Dies kann jedoch mit den entsprechenden Leuchten schnell behoben werden.

Auch optisch macht das E-Mountainbike einiges her

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis: Lidl streicht hier aktuell satte 54 Prozent von der Rechnung, wodurch du zum absoluten Bestpreis von 1.049 Euro an das E-Bike kommst. Zusätzlich musst du aber auch hier mit Versandkosten in Höhe von 18,90 Euro rechnen.

→ Zündapp E-Bike MTB „Z801 650B“ für 1.049 Euro