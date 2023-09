Lidl: Saugroboter von Grundig zum Top-Preis

Ab sofort kannst du im Onlineshop von Lidl einen Saugroboter von Grundig zum Sonderpreis kaufen. Der Discounter verspricht einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis, was zur Folge hat, dass der smarte Haushaltshelfer knapp 150 Euro kostet. Aber was kann der Grundig VCR 3129 L genau?

Saugroboter von Grundig zum Einstiegspreis bei Lidl

Nun, viel mehr als saugen ist nicht drin. Während andere Saugroboter auch über eine Wischfunktion verfügen, ist das beim jetzt bei Lidl erhältlichen Modell nicht der Fall. Dafür ist es mit dem Grundig-Roboter möglich, aus fünf Reinigungsprogrammen und drei Saugkraftstufen (maximal 2.000 pa) auszuwählen. Der VCR 3129 L ist nach Angaben des Herstellers in der Lage, Hindernisse mit einer Höhe von bis zu 1,5 Zentimetern zu überwinden und verrichtet seine Arbeit maximal 110 Minuten, ehe er automatisch zur Ladestation zurückfährt, um den Energiespeicher aufzuladen. Der Staubbehälter bietet eine Kapazität von 500 ml.

Für eine optimale, automatisierte Reinigung ist der Saugroboter mit moderner Lasertechnologie und einer Hinderniserkennung ausgestattet. Sturzsensoren erkennen zudem Treppen und verhindern so ein Herunterfallen. Dank WLAN-Konnektivität ist auch eine manuelle Steuerung über das Smartphone möglich. Zudem ist eine Fernbedienung im Lieferumfang inklusive. Neben einer Hauptbürste am Unterboden setzt der Grundig-Roboter auf zwei seitliche Bürsten. Sie sind auf Fliesen, Holzfußboden, Laminaten, Parkettböden und Teppichen nutzbar.

Grundig Saugroboter VCR 3129 L bei Lidl im Angebot.

Was kostet der Saugroboter Grundig VCR 3129 L?

Wie eingangs erwähnt: Lidl bietet den Grundig Saugroboter VCR 3129 L derzeit zu einem Preis von 149 Euro an. Das ist nicht nur deutlich weniger, als vom Hersteller empfohlen (299 Euro UVP), sondern laut aktuellem Preisvergleich auch ein Top-Preis. Einmalig musst du noch Lieferkosten in Höhe vorn 5,95 Euro einplanen.