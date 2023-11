Lidl: Saugroboter mit Wischfunktion zum Tiefstpreis

Bei Lidl kommst du aktuell zum absoluten Tiefstpreis von 199 Euro an einen Saugroboter mit Wischfunktion von Grundig. Das Gerät saugt und wischt in einem Rutsch und greift dir somit bei gleich zwei lästigen Arbeiten im Haushalt unter die Arme. In Kombination mit der Smartphone-Steuerung, den vier unterschiedlichen Reinigungsprogrammen sowie der Reinigungsstation holst du dir hiermit einen tollen Alltagshelfer in deine eigenen vier Wände. Und das Beste: Günstiger gab’s den Saugroboter zuvor noch nie!

Smarte Putzhilfe zum Sparpreis bei Lidl

Im Angebot für 199 Euro ist dabei der Grundig Saugroboter VCR 4230, welcher mit einer coolen 2in1-Funktionalität daher kommt. Der Haushaltshelfer kann nämlich nicht nur mit seiner Haupt- und Seitenbürste saugen, sondern er wischt obendrein auch deine Böden. Hierfür wird über den 300 ml Wassertank die Flüssigkeit abgegeben und anschließend zur gründlichen Reinigung deiner Wohnung verwendet. Insgesamt stehen dir bei dem Saugroboter vier unterschiedliche Programme zur Verfügung. Über eine Wi-Fi-Verbindung und die dazugehörige App kannst du zusätzlich noch mehr Einstellungen vornehmen, um etwa die Wasserabgabe zu kontrollieren. Doch bereits ohne Feintuning liefert das Grundig-Gerät ab und sorgt für saubere Böden.

In Kombination mit der Ladestation holst du dir hiermit eine smarte Hilfe für den Hausputz

Damit der Saugroboter aber nicht nur wild durch die Gegend fährt, setzt Grundig auf die modernen Gyrotechnologie sowie einige weitere smarte Funktionen. Dadurch wird etwa eine strukturierte Navigation der Wohnfläche ermöglicht, wodurch der Roboter Hindernisse effektiv umgehen und Teppiche bis zu einer Höhe von 1,8 cm überwinden kann. Spezielle Sturzsensoren verhindern zudem eventuelle Unfälle.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten hat der smarte Haushaltshelfer ordentlich Kraft, um dir beim Saugen und Wischen unter die Arme zu greifen. Besonders cool: Sobald die Reinigung abgeschlossen ist oder der Akku leer geht, macht sich der Saugroboter vollautomatisch auf den Weg zur Ladestation. Innerhalb von vier bis sechs Stunden ist er dann wieder einsatzbereit.

Preis-Check: Darum lohnt sich der Saugroboter jetzt besonders

Technisch weiß der kleine Putzhelfer also auf jeden Fall zu überzeugen. Doch wie steht es um den Preis? Bei Lidl kostet der Saugroboter aktuell nur noch 199 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten. Bereits ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt: Hierbei handelt es sich um ein Top-Angebot! Bei anderen Anbietern im Netz zahlst du nämlich fast 300 Euro oder mehr für das Haushaltsgerät. Insgesamt gab’s den Saugroboter sogar noch nie günstiger als aktuell bei Lidl. Wer also möglichst billig in den Genuss eines smarten Haushaltshelfers kommen möchte, sollte sich den Grundig Saugroboter jetzt definitiv genauer anschauen.

Wenn du hingegen Unterstützung im Hausputz möchtest, ohne direkt auf einen Saugroboter setzen zu müssen, solltest du dir einen Akku-Sauger anschaffen. Bei Lidl geht das aktuell ebenfalls erstaunlich günstig: Ein kabelloser Sauger der renommierten Marke Bosch kostet hier jetzt nämlich lediglich 99 Euro! Auch die Anschaffung von beidem lohnt sich. Denn dort, wo der Roboter nicht hinkommt, kannst du mit dem Akku-Sauger den Lückenfüller geben.