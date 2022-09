Lidl: Saug- und Wischroboter zum Top-Preis kaufen

Ab sofort kannst du im Lidl Webshop nämlich den Ecovacs Saug- und Wischroboter Deebot N8 kaufen. Er stand im Juni auch schon im Onlineshop von Wettbewerber Aldi zur Verfügung, ist dort aktuell aber nicht mehr erhältlich. Grund genug, sich mit dem neuesten Lidl-Deal genauer zu befassen. Lohnt sich ein Kauf?

Was kann der Ecovacs Deebot N8 überhaupt?

Zu den Haupteigenschaften des Ecovacs Deebot N8 zählt eine starke Saugleistung mit bis zu 2.300 Pa, die selbst auf Teppichen gute Arbeit verrichtet. Sie hat auch uns im Test des Deebot N8 überzeugt. Teil der Ausstattung ist zudem die sogenannte OZMOWischtechnologie. Ist die entsprechende Funktion eingeschaltet, saugt und wischt der Deebot N8 von Ecovacs gleichzeitig, indem er neben dem Sauger auch eine passive Wischplatte für die Zimmerreinigung einsetzt.

Für Präzision bei allen Saug- und Wischvorgängen sorgt eine laserbasierte Kartierungs- und Navigationstechnologie. Bei Bedarf kannst du dem Deebot N8 auch von unterwegs über die zugehörige App den Auftrag geben, eine Reinigung zu starten. Alternativ ist auch die Programmierung von bestimmten Zeiten möglich, an denen eine Zimmerreinigung erfolgen soll. Eine Hinderniserkennung ist ebenso vorhanden, wie eine Absturzsicherung. Der Saug- und Wischroboter weicht also Hindernissen wie Stuhl-, Tisch- und Kommodenbeinen aus und fällt in der Regel auch keine Treppen hinunter.

So sieht der Ecovacs Saug- und Wischroboter Deebot N8 von unten aus.

Der Staubbehälter hat ein Volumen von 420 ml, der Wassertank kann 240 ml aufnehmen. Türschwellen meistert der Deebot N8 bis zu einer Höhe von zwei Zentimetern, die maximale Betriebsdauer gibt der Hersteller mit circa 110 Minuten an. Wenn du parallel saugen und wischen lässt, dürfte der Akku aber deutlich kürzer halten. Tragisch ist das aber nicht. Denn sobald sich der Akkustand einem kritischen Level nähert, fährt der Saugroboter selbst zur Ladestation und setzt seine Arbeit fort, sobald er wieder ausreichend geladen ist.

Deebot N8 bei Lidl: Lohnt sich das Schnäppchen?

Bleibt natürlich noch die Frage: Was kostet der Ecovacs Deebot N8 überhaupt? Der unverbindliche Verkaufspreis liegt nach Angaben von Lidl bei knapp 400 Euro. Der Lebensmittel-Discounter selbst bietet den Saug- und Wischroboter über seinen Onlineshop jetzt aber zu einem Preis von 249 Euro an. Das entspricht umgerechnet einem Rabatt in Höhe von 37 Prozent. Einmalig kommen 4,95 Euro für den Versand dazu.

Aber ist der von Lidl aufgerufene Preis auch wirklich ein guter Deal? Ein aktueller Preisvergleich setzt ein Ausrufezeichen hinter diese Frage. Denn inklusive Versand werden in anderen Onlineshops zur Stunde mindestens 279 Euro fällig. In der Regel sind sogar 300 Euro und mehr zu bezahlen. Das neue Lidl-Angebot ist gegenwärtig also konkurrenzlos günstig.

