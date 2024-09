Lidl räumt die Regale: Diesen Saugroboter gibt’s jetzt schon für 129 Euro

Vor allem Allergiker und Haushalte mit Haustieren werden einen Saugroboter zu schätzen wissen. Anstatt selbst täglich den Staubsauger zu schwingen, erledigt der smarte Helfer die lästige Tätigkeit für dich. Allerdings musst du bei diesem Angebot im Gegensatz zu vielen anderen Modellen keine 300 Euro oder sogar mehr bezahlen, sondern kommst bereits für unter 130 Euro dran. Das musst du wissen.

Saugroboter-Schnäppchen bei Lidl: Dafür ist er perfekt

Saugroboter gibt es in vielen verschiedenen Farben, Formen und mit diversen Funktionen. Auf Premium-Features, wie eine Wischfunktion oder eine selbst entleerende Station musst du bei diesem Modell zwar verzichten. Aber Staub, Krümmel, Tierhaare und sonstigen losen Schmutz nimmt der Silvercrest Saugroboter „SSRA C2“ eigenständig für dich auf. Die Reinigung startest und konfigurierst du dabei per App und kannst hier zwischen fünf Modi wählen. Darunter ein spezieller Modus für die Reinigung der Raumränder, aber auch ein Auto-Modus, der selbstständig den kompletten Boden sauber macht. Im manuellen Modus kannst du ihn zudem wie ein ferngesteuertes Auto selbst durch die Wohnung fahren lassen.

Mit einer Kombi-Bodenbürste und zwei seitlichen Bürsten nimmt der Saugroboter Verschmutzungen nicht nur von unten auf, sondern putzt auch in Ecken und bis an Möbelstücke heran. Damit er dabei nichts kaputt macht oder irgendwo herunterfällt, ist er mit mehreren Anti-Stoß- und Anti-Fall-Sensoren ausgestattet. Der Schmutz landet währenddessen in einem 0,45-Liter-Staubbehälter. Übrigens reinigt der Haushaltsroboter in der Regel problemlos eine Wohnung am Stück. Denn er soll mit einer Ladung auf insgesamt bis zu 150 Minuten Laufzeit kommen. Nach der Reinigung fährt der Saugroboter dann eigenständig zur mitgelieferten Ladestation und ist so schnell wieder bereit für die nächste Putzfahrt. Rund vier bis sechs Stunden soll dabei eine Aufladung dauern.

Nur 129 Euro: So gut ist der Preis

Werfen wir nun noch einen genaueren Blick auf den Preis. Vom UVP streicht Lidl gerade 18 Prozent, wodurch die Kosten um 30 Euro sinken. Am Ende musst du dadurch nur noch 129 statt 159 Euro zahlen. Ein Preisvergleich ist hier nicht nötig, da es sich bei Silvercrest um die Hausmarke von Lidl handelt. Der Saugroboter wird daher von keinen anderen Händlern vertrieben.