Lidl Preiskracher: Laptop-Schnäppchen mit viel SSD-Speicher

Ab Donnerstag, 2. Juni, bietet Lidl in seinen Filialen ein Einsteiger-Notebook von HP zum Sonderpreis an. Der Discounter verspricht unter dem Motto „Günstig, Günstiger, Lidl-Preis“ 27 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers. Das Besondere: Der in den Lidl-Läden erhältliche Rechner ist nicht nur mit viel SSD-Speicher ausgestattet, sondern in einem Punkt sogar etwas besser als das nahezu identische Modell, das im Lidl-Onlineshop zu haben ist.

HP Laptop 15s-fq3510ng bei Lidl kaufen

Der von Lidl angebotene HP Laptop 15s-fq3510ng basiert auf dem Intel Pentium Silver N6000 Prozessor. Dass es sich dabei um eine CPU für Einsteiger-Notebooks handelt, wird bei einem Blick auf die technischen Details recht schnell deutlich. Vier Kerne takten standardmäßig mit einem recht langsamen Basistakt von bis zu 1,1 GHz und beschleunigen bei Bedarf vorübergehend auf bis zu 3,3 GHz. Dazu gesellen sich 8 GB Arbeitsspeicher (DDR4) und – das ist in der von Lidl aufgerufenen Preisklasse ein Ausrufezeichen – 512 GB SSD-Speicher für persönliche Daten. Als Grafikchip muss Intels UHD Graphics ausreichen.

Das Display des HP-Notebooks ist 15,6 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln. Zu einem USB-C-Anschluss gesellen sich zwei USB-A-Anschlüsse und ein HDMI-Port (1.4b). Als Betriebssystem ist Windows 11 im S-Modus vorinstalliert, das Antivirus-Programm Norton Antivirus 360 für ein Jahr inklusive – und bei Bedarf sogar auf noch vier weiteren Geräten nutzbar. Bei Einsteiger-Notebooks ebenfalls keine Regel: die vollständige Tastatur inklusive separatem Ziffernpad.

Angeboten wird der HP 15s-fq3510ng mit zwei Jahren Garantie zu einem Preis 399 Euro. Das sind 150 Euro weniger als vom Hersteller empfohlen. Das fast baugleiche Modell, der HP 15s-fq3511ng steht über die Lidl-Homepage aktuell für 439 Euro zur Verfügung – zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Dort ist allerdings nur Windows 10 Home im S-Modus vorinstalliert. Eine etwas günstigere Alternative mit anderem, Pentium-Gold-Prozessor gibt es bei MediaMarkt zum Preis von 333 Euro.

Einschätzung: Mit 512 GB ein echter Preistipp

Mit Blick auf den Prozessor ist das neue Lidl-Notebook sicherlich kein Leistungswunder. Es eignet sich aber gut, um als mobiler Computer für Schüler und Studenten zu dienen. Und auch als Notebook auf Pendelstrecken im Zug kann es eine gute, preiswerte Alternative zu teureren Modellen sein. Zu Hause ist es gut als Internetmaschine zu gebrauchen und auch klassische Office-Anwendungen sollten dem Laptop keinerlei Probleme bereiten. Für Bild- und Video-Bearbeitung solltest du dir aber einen Rechner mit mehr CPU-Power und auch mit mehr Arbeitsspeicher gönnen. Ein vergleichbares Notebook, das Acer Aspire 3, kostet aktuell mindestens 449 Euro.

