Lidl Preiskracher: Elektrische Zahnbürste von Oral-B zum Top-Preis

Eine elektrische Zahnbürste aus dem Hause Oral-B kann ziemlich teuer sein. Das belegen die beiden aktuellen Flaggschiffmodelle iO 9 (Test) und iO 10 (Test) eindrucksvoll. Derzeit kosten diese beiden Top-Zahnbürsten im günstigsten Fall und je nach Ausführung zwischen 200 und 250 Euro. Es geht aber auch deutlich preiswerter. Wenn dir eine einfache Zahnbürste mit elektrischem Antrieb genügt, kannst du ab Montag bei Lidl ein lupenreines Schnäppchen machen – oder schon jetzt im Lidl Onlineshop zuschlagen.

Elektrische Markenzahnbürste zum Sparpreis bei Lidl

Denn der Discounter nimmt die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro 1 750 in der Design Edition zum Sonderpreis ins Angebot. Sie ist mit einem gleichermaßen oszillierenden, rotierenden und pulsierenden runden Bürstenkopf ausgestattet (3D-Technologie) und sorgt über einen 2-Minuten-Timer dafür, dass du deine Zähne wie von einem Zahnarzt empfohlen reinigst. Zusätzlich informiert sie dich in Form einer leichten Vibration alle 30 Sekunden daran, den Putzbereich im Mund zu wechseln.

Die Akkulaufzeit liegt nach Herstellerangaben bei bis zu zehn Tagen. Allerdings kommt es natürlich darauf an, wie häufig du die elektrische Zahnbürste im Alltag tatsächlich verwendest. Wichtig auch: Anders als hochwertigere Modelle aus dem Hause Oral-B bietet die Pro 1 750 nur einen Putzmodus: Daily Clean. Wenn du auch auf spezielle Modi für sensible Zähne, zum Aufhellen der Beißer oder zur Zungenreinigung setzen möchtest, solltest du besser einer hochwertigeren Oral-B-Zahnbürste eine Chance geben. Im Test hat sich aber gezeigt, dass der Modus Daily Clean in der Regel im Alltag der mit Abstand am häufigsten verwendete ist.

Was kostet die Oral-B Pro 1 1750?

Lidl gibt für die Oral-B Pro 1 1750 einen unverbindlichen Verkaufspreis von 69,99 Euro an, klebt aber selbst ein großes Rabattschild darüber. Satte 57 Prozent lassen sich sparen, wenn du dich jetzt für die elektrische Zahnbürste für Einsteiger entscheidest. Du kannst sie ab Montag in den Filialen von Lidl für 29,99 Euro kaufen oder schon jetzt zum gleichen Preis im Lidl Onlineshop ein waschechtes Schnäppchen schießen.

Neu bei Lidl im Angebot: die Oral-B Zahnbürste Pro 1 750.

Einmalig musst du bei einer Onlinebestellung bei Lidl noch 4,95 Euro einkalkulieren. In Summe noch etwas günstiger ist momentan nur der Webshop Galaxus, wo du derzeit nur 34,65 Euro für das gleiche Zahnbürstenmodell bezahlen musst. Bei Amazon werden aktuell hingegen rund 39 Euro fällig.