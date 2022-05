Lidl nimmt preiswerte Küchenmaschine ins Angebot

Im Onlineshop von Lidl kannst du ab sofort von einem neuen Schnäppchen für die Küche profitieren. Denn im Lidl-Webshop steht jetzt die Kenwood Küchenmaschine K-Mix (KMX750) mit einer Leistung von 1.000 Watt zur Verfügung. Lidl verspricht eine Ersparnis von fast 50 Prozent. Aber lohnt sich das Schnäppchen wirklich?

Keine echte Thermomix-Alternative

Anders als ein Thermomix des deutschen Herstellers Vorwerk ist die Kenwood-Küchenmaschine nicht in der Lage, Produkte zu braten oder zu garen. Stattdessen ist das von Lidl angebotene Küchenmaschinen-Modell vorrangig zum Kneten und Rühren geeignet. Und das in sechs einstellbaren Geschwindigkeitsstufen. Die Edelstahl-Rührschüssel mit praktischem Handgriff hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern, die maximal verarbeitbare Mehlmenge liegt bei 680 Gramm.

Im Lieferumfang enthalten sind ein Schneebesen, ein Knethaken und ein Teighaken. Außerdem ein Spritzschutz, damit die Küche möglichst sauber bleibt, und ein Spatel. Besonderheit: Sanftes Unterheben lässt sich über einen entsprechenden Funktionsschalter aktivieren, das Kabel für die Stromversorgung bei Nichtgebrauch samt integrierter Kabelaufwicklung in einem passenden Staufach unterbringen.

Was kostet die Kenwood Küchenmaschine bei Lidl?

Lidl bietet die rund 9 Kilogramm schwere Küchenmaschine von Kenwood wahlweise in Rot, Schwarz oder Weiß zu einem Preis von 222 Euro an. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt laut Herstellerangaben bei 419 Euro. Du kannst also stolze 47 Prozent sparen. Das ist ohne Zweifel ein gutes Angebot. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass es sich um keinen Top-Deal handelt.

Denn in anderen Onlineshops ist die Kenwood K-Mix Küchenmaschine (KMX750) mit 1.000 Watt Leistung schon zu Preisen ab knapp 210 Euro zu haben. Und das sogar inklusive Versandkosten, die bei Lidl noch hinzukommen (+4,95 Euro). Es zeigt sich also: Nicht jedes Lidl-Angebot ist automatisch unschlagbar preiswert.