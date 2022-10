Lidl: Neue E-Bike-Schnäppchen zu Traumpreisen

Zugegeben: Vielerorts lädt das Wetter aktuell immer seltener dazu ein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und doch nutzen mehr und mehr Menschen einen Drahtesel, um etwa emissionsfrei zur Arbeit zu pendeln. Für längere Strecken bietet sich in diesem Zusammenhang die Nutzung eines E-Bikes mit elektrischer Trittunterstützung an. Und im Onlineshop von Lidl stehen jetzt vier weitere Pedelec-Schnäppchen zum Sonderpreis zur Verfügung. Aber lohnen sie sich überhaupt? Wir verraten es dir.

Fischer E-Bike Trekking Viator 4.1i bei Lidl kaufen

Moderne hydraulische Scheibenbremsen, 28 Zoll große Reifen und einen wahlweise 44- oder 50-Zentimeter hohen Alu-Rahmen bietet das Fischer Trekking-E-Bike Viator 4.1i. Es ist mit seiner umfangreichen Ausstattung auch für längere Radtouren am Wochenende gut geeignet. Und dank LED-Beleuchtung (70 LUX) vorne bist du auch in der allgemein dunkleren Jahreszeit sicher unterwegs. Eine Rücktrittbremse gibt es bei diesem E-Bike-Modell nicht, das wäre für ein Trekking-Fahrrad aber auch eher unüblich.

Mittelmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 504 Wh (14,4 Ah / 36 V)

bis zu 120 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (9 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Modernes Trekking-E-Bike zum Traumpreis: das Fischer Viator 4.1i.

Statt 2.279 Euro (unverbindlicher Verkaufspreis des Herstellers) kostet das Fischer Trekking-E-Bike bei Lidl aktuell nur 1.799 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 21 Prozent. Hinzu kommen Lieferkosten in Höhe von einmalig 14,90 Euro. Trotzdem ist das Rad ein echter Preistipp. Denn es ist aktuell in keinem anderen Onlineshop günstiger zu bekommen, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

FISCHER E-Bike City Cita 2.1i: Die Stadtrad-Alternative

Etwas weniger komfortabel ausgestattet ist das Fischer E-Bike City Cita 2.1i. Und damit ist nicht nur der etwas kleinere Akku gemeint, sondern auch die Tatsache, dass dieses Pedelec über deutlich weniger Gänge und zudem auch nur über mechanische Felgenbremsen am Vorder- und Hinterrad verfügt. Und das, obwohl auf eine Rücktrittbremse verzichtet wird. Zudem ist das LED-Licht vorne deutlich weniger hell (30 LUX). Verfügbar ist dieses elektrifizierte Stadtrad mit 41 und 44 Zentimeter hohem Alu-Rahmen, die Radgröße beträgt auch hier 28 Zoll.

Mittelmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 417,6 Wh (11,6 Ah / 36 V)

bis zu 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (3 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Stadtrad mit Elektrifizierung: das Fischer E-Bike City Cita 2.1i bei Lidl.

Regulär würde dieses Fischer E-Bike 1.749 Euro kosten. Lidl bietet es aber zu einem Preis von 1.469 Euro an. Du kannst also von einem Rabatt in Höhe von 16 Prozent profitieren – zuzüglich 14,90 Euro Versandkosten für die Lieferung per Spedition. Günstiger ist auch dieses E-Bike aktuell in keinem anderen Webshop erhältlich. Aber: Bei Amazon musst du je nach gewählter Größe aktuell ebenfalls nur 1.469 Euro bezahlen; ohne zusätzliche Versandkosten.

Fischer E-Bike Cita ER1804 Vintage bei Lidl kaufen

Oder soll es lieber ein E-Bike sein, das mit einer leicht nostalgischen Note daherkommt? Dann wäre das Fischer E-Bike Cita ER1804 Vintage die passende Wahl – mit montiertem Korb am Lenker und am Gepäckträger. Da kann der nächste kleinere Einkauf beim Supermarkt um die Ecke gerne kommen. Auch dieses Rad rollt mit 28 Zoll großen Reifen über den Untergrund, der Alu-Rahmen ist 48 Zentimeter hoch und es gibt sogar eine Rücktrittbremse. Ideal, um in einer etwaigen Gefahrensituation schnell zum Stehen zu kommen. Am Vorderrad ist zusätzlich eine mechanische Felgenbremse montiert. Das LED-Licht vorne leuchtet maximal mit 20 LUX.

Frontmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 316,8 Wh (8,8 Ah / 36 V)

bis zu 80 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (3 Gänge)

keine Federgabel

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Stadtrad im Retro-Look: das Fischer E-Bike Cita ER1804 bei Lidl.

Der UVP dieses Rades liegt eigentlich bei 1.379 Euro. Im Lidl Onlineshop steht das Retro-Stadtrad aber aktuell zu einem Preis von 1.129 Euro zur Verfügung – also 18 Prozent günstiger. Hinzu kommen auch hier 14,90 Euro für den Versand. Doch es geht preiswerter: Bei Kaufland musst du aktuell nur 1.111 Euro inklusive Versand bezahlen. Und auch Saturn verlangt bei einer Bestellung über eBay nur 1.119 Euro ohne weitere Versandkosten, wenn du bei der Bezahlung den Gutscheincode YEAH22 eingibst.

E-Mountainbike für unter 1.000 Euro

Knapp 1.500 Euro (UVP) würde normalerweise das E-Mountainbike Prophete 650B kosten. Bei Lidl kannst du jetzt aber von 33 Prozent Rabatt profitieren und dir das E-MTB schon zu einem Preis von 999 Euro sichern; zuzüglich 14,90 Euro Versandkosten. Zur Ausstattung gehören 27,5 Zoll große Reifen, ein 48 Zoll großer Alu-Rahmen und hydraulische Scheibenbremsen von Shimano an beiden Rädern. Passende Beleuchtung für die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr musst du zusätzlich kaufen.

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 374,4 Wh (10,4 Ah / 36 V)

bis zu 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Kettenschaltung (8 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Markenzeichen: breite Reifen. Auch das Prophete E-MTB 650B kannst du zum Sonderpreis bei Lidl kaufen.

Für unter 1.000 Euro ist Lidl aktuell der preiswerteste Onlineshop, der das Prophete 650B Graveler anbietet. Wir konnten es ansonsten nur für 100 Euro mehr im Webshop von Kaufland finden. Alle bei Lidl gekauften E-Bikes kannst du übrigens 90 Tage testen und bei Nichtgefallen kostenlos wieder zurückschicken. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Rad nicht mehr als 30 Kilometer gefahren wurde.

