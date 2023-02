Lidl: Neue E-Bike-Schnäppchen von Fischer im Angebot

Neben zwei E-Mountainbikes bietet Lidl aktuell auch zwei Trekking- und zwei City-E-Bikes von Fischer zum Sonderpreis an. Jeweils kannst du im Lidl-Onlineshop neben einer recht erschwinglichen Ausführung auch eine etwas teurere Modellvariante kaufen. Die Trekking-Räder stehen zudem in einer Herren- und Damen-Variante zur Wahl.

Trekking E-Bikes bei Lidl kaufen

Bei den beiden angebotenen Trekking-E-Bikes hast du die Wahl zwischen einem günstigen Modell mit acht Gängen und einem etwas hochwertigen Pedelec, das sogar zehn Gänge bietet. Beide Räder sind mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, verzichten aber auf eine Rücktrittbremse. Eine Federgabel vorn sorgt für Komfort bei allen Fahrten; auch auf holprigen Feldwegen.

Fischer E-Bike Trekking ETH/ETD 2206

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akku 48 V / 8,8 Ah (422,4 Wh)

28 Zoll Reifen

Rahmenhöhe: Herren 50 cm / Damen 44 cm

Reichweite: ca. 120 km

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 Kilogramm

Trekking E-Bike zum Sonderpreis bei Lidl: das Fischer E-Bike Trekking ETH/ETD 2206.

Lidl reduziert den Preis für dieses E-Bike von 1.699 Euro (unverbindlicher Verkaufspreis / UVP) auf 1.299 Euro. Günstiger konnten wir es in keinem anderen Onlineshop finden.

Fischer E-Bike Trekking Viator 5.0i 504

Mittelmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akku 36 V / 14 Ah (504 Wh)

28 Zoll Reifen

Rahmenhöhe: Herren 50 oder 55 cm / Damen 44 oder 49 cm

Reichweite: ca. 120 km

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 Kilogramm

Fischer E-Bike Trekking Viator 5.0i 504, 28 Zoll, Modell 2022

Für dieses mit in den Rahmen integrierten Akku verlangt Lidl 1.999 Euro statt 2.549 Euro (UVP). Günstig, ja, aber nicht unschlagbar preiswert. Denn zumindest die Damen-Variante kannst du aktuell bei Amazon noch etwas preiswerter ergattern; für knapp 1.947 Euro.

City E-Bikes von Fischer bei Lidl kaufen

Bist du weniger daran interessiert, mit deinem E-Bike auf große Tour zu gehen? Suchst du eher nach einem Zweirad, das dich im Stadt- und Dorfverkehr sicher von A nach B bringt? Dann kannst du dich für eines der beiden jetzt bei Lidl erhältlichen City E-Bikes entscheiden. Das günstigere der beiden Modelle bietet nur drei Gänge, das hochpreisigere Pedelec derer sieben. Eine Federgabel bieten beide Modelle.

Fischer E-Bike City Cita 2.1i

Mittelmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akku 36 V / 11,6 Ah (417,6 Wh)

28 Zoll Reifen

Rahmenhöhe: 41 oder 44 cm

nur Felgenbremsen (mechanisch) ohne Rücktrittbremse

Reichweite: ca. 100 km

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 Kilogramm

FISCHER E-Bike City Cita 2.1i, 28 Zoll, Modell 2022

Für dieses E-Bike ruft Lidl statt des UVP in Höhe von 1.799 Euro nur 1.499 Euro auf. Günstig? Ja! Aber auch hier gibt es günstigere Alternativen. Bei Media Markt und Saturn kannst du das E-Bike aktuell nämlich für nur 1.459 Euro kaufen. Und auch bei Amazon ist es unter anderem zu diesem Preis zu haben. Das zeigt: Ein Preisvergleich kann sich auch bei Lidl-Schnäppchen immer lohnen.

Fischer E-Bike City Cita 5.0i

Mittelmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akku 36 V / 14 Ah (504 Wh)

28 Zoll Reifen

Rahmenhöhe: 41 oder 44 cm

nur Felgenbremsen (hydraulisch) ohne Rücktrittbremse

Reichweite: ca. 120 km

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 150 Kilogramm

FISCHER E-Bike City Cita 5.0i, 28 Zoll Modell 2022

Dieses E-Bike kannst du bei Lidl jetzt zu einem Preis von 1.999 Euro kaufen. Dabei liegt der UVP eigentlich bei 2.579 Euro. In diesem Fall ist Lidl der günstigste Onlineshop. Nur Amazon kann mithalten und bietet das Pedelec ebenfalls für unter 2.000 Euro an.

E-Mountainbikes von Fischer bei Lidl kaufen

Oder bist du lieber in den Bergen respektive im Gelände unterwegs? Dann führt an einem E-MTB kein Weg vorbei. Und auch davon hat Lidl jetzt zwei Modelle aus dem Hause Fischer im Angebot. Hydraulische Scheibenbremse sind bei beiden Mountainbikes verbaut, eine Rücktrittbremse fehlt (natürlich). Das günstigere Modell ist mit neun Gängen ausgestattet und richtet sich an Jugendliche. Beim hochwertigeren E-MTB sind zehn Gänge an Bord und es ist für Erwachsene gedacht.

Fischer MONTIS 2.1 Junior 422

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akku 48 V / 8,8 Ah (422,4 Wh)

27,5 Zoll Reifen

Rahmenhöhe: 38 cm

Reichweite: ca. 120 km

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 135 Kilogramm

E-MTB für Kinder: das Fischer Montis 2.1 Junior 422.

Dieses E-Mountainbike für Jugendliche bietet Lidl für 1.099 Euro an. Normalerweise stünden nach Angaben des Lebensmitteldiscounters 1.529 Euro (UVP) auf dem Preisschild. Und damit bietet Lidl einen echten Top-Preis, wie ein Blick auf den aktuellen Preisvergleich zeigt.

Fischer MONTIS 5.0i 504

Mittelmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akku 36 V / 14 Ah (504 Wh)

29 Zoll Reifen

Rahmenhöhe: 46 oder 51 cm

Reichweite: ca. 120 km

zulässiges Gesamtgewicht: ca. 135 Kilogramm

FISCHER E-Bike MONTIS 5.0i 504, E-MTB, Modell 2022

Für dieses E-Bike ruft Lidl einen Preis von 1.999 Euro statt 2.599 Euro (UVP) auf. Und dabei spielt es keine Rolle, für welche der beiden angebotenen Größen du dich entscheidest. Der Preis ist gut, aber nicht unschlagbar günstig. Denn MediaMarkt und Saturn sind mit einem Preis von 1.979 Euro noch etwas preiswerter als Lidl.

Hinweis: Bei allen E-Bike-Angeboten musst du einmalig Versandkosten in Höhe von 17,90 Euro dazurechnen. Dafür wird dir dein neues Pedelec aber auch nach Terminabsprache bis vor die Haustür geliefert.

