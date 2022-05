Lidl: Nächster Aldi-Konter - drei weitere E-Bike-Schnäppchen

Es ist erst rund eine Woche her, da haben wir dir hier bei inside digital sechs (!) neue E-Bike-Schnäppchen im Lidl-Onlineshop präsentieren können. Jetzt geht es mit drei weiteren Angeboten weiter, die auch im aktuellen Wochenprospekt von Lidl zu finden sind. Neben zwei Pedelecs von Zündapp ist auch wieder ein Telefunken-E-Bike mit von der Partie. Alle drei Räder stehen im Preisrahmen von circa 1.000 Euro zur Verfügung.

Zündapp Z80S 700c E-Trekkingrad bei Lidl kaufen

Sowohl in einer Damen- als auch in einer Herren-Variante steht das Trekkingrad Zündapp Z80S 700c zur Verfügung. Es soll nicht nur im Stadtverkehr, sondern auch auf Radtouren ein gleichermaßen bequemer wie zuverlässiger Begleiter sein. Der Alu-Rahmen ist 48 Zentimeter hoch, die Räder haben einen Durchmesser von 28 Zoll. Schade: Leider hat sich Zündapp dazu entschieden, statt präziseren Scheibenbremsen nur Felgenbremsen (V-Bremsen) zu verbauen. Sowohl vorne als auch hinten sind LED-Lichter montiert.

Radnabenmotor hinten (bis zu 25 km/h / 3 Stufen)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 374,4 Wh (10,4 Ah / 36 V)

ca. 115 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Altus (21 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Trekkeing-E-Bike mit sattem Rabatt bei Lidl: das Zündapp Z80S 700C (Herren-Variante).

Lidl bietet das Zündapp Z80S 700c für 1.099 Euro an. Hinzu kommen knapp 15 Euro für den Versand. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt dem Vernehmen nach bei 1.599 Euro. Du kannst also bei einem Kauf bei Lidl etwa 30 Prozent sparen. Da aktuell nur Lidl dieses Fahrrad im Angebot hat, scheidet ein Preisvergleich an dieser Stelle aus.

Alternative: Zündapp E-Bike City Green 2.7

Wahlweise mit 26-Zoll- oder 28-Zoll-Bereifung steht das Zündapp E-Bike City Green 2.7 zur Verfügung. Der Alu-Rahmen ist abhängig von der Reifengröße 46 oder 48 Zentimeter hoch und richtet sich primär an Frauen, die sich ein E-Bike für komplikationsloses Auf- und Absteigen wünschen. Mechanische Felgenbremsen werden um eine Rücktrittbremse ergänzt, LED-Beleuchtung ist ab Werk vormontiert.

Vorderradmotor (250 Watt / bis zu 25 km/h)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 374,4 Wh (10,4 Ah / 36 V)

ca. 115 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (3 Gänge)

keine Federgabel

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Ein City E-Bike auch für ältere Personen: das Alternative: Zündapp E-Bike City Green 2.7.

Lidl verkauft das Zündapp E-Bike City Green 2.7 zu einem Preis von 999 Euro. Das sind 550 Euro weniger als vom Hersteller empfohlen. Hinzu kommen knapp 15 Euro für den Versand. Ein Preisvergleich offenbart: Andere Onlineshops sind günstiger als Lidl. Ab knapp 950 Euro inklusive Versand ist dieses Pedelec beim Wettbewerb zu haben. Und in jüngerer Vergangenheit war sogar ein Preis von unter 900 Euro drin.

Telefunken E-Bike Multitalent RC657-S bei Lidl kaufen

Das City-E-Bike-Modell von Telefunken richtet sich wiederum an Frauen, die sich ein modernes elektrifiziertes Fahrrad mit Einkaufs-Fahrradkorb am Lenker und Gepäckträger wünschen. Der sogenannte Alu-Wave-Rahmen (49 Zentimeter) gestattet auch bei diesem Fahrrad einen komfortablen Auf- und Abstieg, bei den Bremsen hat sich der Hersteller aber leider ebenfalls nur für Felgenbremsen statt für moderne und hochwertigere Scheibenbremsen entschieden. Dazu gesellt sich auch bei diesem Fahrrad eine Rücktrittbremse. Die Reifen sind 28 Zoll groß, sowohl vorne als auch hinten sind LED-Lichter für das Radeln bei Dämmerung und in der Dunkelheit montiert.

Vorderradmotor (250 Watt / bis zu 25 km/h)

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung: 468 Wh (13 Ah / 36 V)

ca. 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nexus Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Telefunken City E-Bike für Damen – in zwei Farben bei Lidl erhältlich.

Der unverbindliche Verkaufspreis für das Telefunken Multitalent RC657-S liegt nach Angaben von Lidl bei knapp 1.770 Euro. Im Onlineshop des Discounters steht das E-Bike aktuell aber zu einem Preis von 999 Euro zur Verfügung. Und das wahlweise in Anthrazit oder in Weiß. Hinzu kommen 14,90 Euro für den Versand. Und das sorgt am Ende dafür, dass der Deal auch nur eingeschränkt zu empfehlen ist. Denn in anderen Webshops ist das Telefunken-E-Bike inklusive Versand für knapp 1.000 Euro zu haben, bei Ebay sogar für unter 850 Euro.

Bei allen drei E-Bike-Modellen zeigt sich: Auch wenn du in einem Prospekt einen vermeintlich hohen Rabatt siehst, solltest du immer einen Preisvergleich machen, um zu prüfen, ob du das vermeintliche Schnäppchen an anderer Stelle nicht vielleicht doch noch etwas günstiger kaufen kannst.

