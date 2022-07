Lidl mit neuen E-Bike-Schnäppchen: Jetzt satte Rabatte sichern

Immer mehr Bundesländer starten in die Sommerferien. Und weil in Zeiten hoher Inflation und wegen des Chaos in der Luftverkehrsbranche längst nicht jeder in den sonnigen Süden fliegt, gewinnen Schnäppchen-Angebote auf dem E-Bike-Markt zunehmend an Bedeutung. Denn mit dem elektrifizierten Fahrrad kann man sich ebenfalls eine schöne Freizeit gestalten. Bei Lidl sind jetzt neue E-Bike-Schnäppchen zu haben – beworben unter anderem auch im neuen Prospekt für die kommende Woche. Wir zeigen dir, ob sich die drei Angebote wirklich lohnen.

Prophete E-Bike Alu City Expedition

In erster Linie für eine weibliche Zielgruppe ist des Prophete E-Bike Alu-City Expedition gedacht. Der tiefe Wave-Rahmen aus Aluminium kann aber auch für Männer eine interessante Alternative sein, wenn es zum Beispiel aufgrund eines Hüftleidens Probleme beim Auf- und Absteigen geben sollte. Ausgestattet mit 28 Zoll großen Reifen und einer Rücktrittbremse soll dieses Rad für E-Bike-Einsteiger primär dazu dienen, auf kürzeren Strecken sicher zum Ziel zu kommen. Theoretisch sind aber natürlich auch längere Strecken kein Problem. Die Ausstattung und ein passender Akku für die entsprechende Reichweite sind vorhanden.

Blaupunkt Vorderradmotor

Akku mit 374,4 Wh (10,4 Ah, 36V)

elektrische Trittunterstützung: bis zu 100 Kilometer

Federgabel am Vorderrad

hydraulische V-Bremsen (Felgenbremsen)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Schiebehilfe vorhanden

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

City E-Bike für Einsteiger: das Prophete E-Bike Alu City Expedition.

Der Preis: 1.099 Euro. Das sind 500 Euro weniger als laut Angaben von Lidl vom Hersteller empfohlen. Hinzu kommen einmalig 14,90 Euro für den Versand. In anderen Webshops konnten wir dieses E-Bike-Modell nicht finden. Deswegen scheidet ein Preisvergleich an dieser Stelle aus.

Fischer E-Bike City Cita ECU 1401

Die optisch für unseren Geschmack etwas attraktivere Alternative: das Fischer E-Bike City Cita ECU 1401. Auch bei diesem Fahrrad kommen 28 Zoll große Reifen zum Einsatz, der Alu-Rahmen mit Tiefeinsteiger ist aber zwei Zentimeter kleiner (44 Zentimeter) als beim oben genannten Modell von Prophete. Weil der Akku aber größer ausfällt, ist die auf dem Papier zu erzielende Reichweite mit Trittunterstützung höher. Eine Rücktrittbremse ist auch beim Fischer E-Bike vorhanden.

Vorderradmotor

Akku mit 522 Wh (14,5 Ah, 36V)

elektrische Trittunterstützung: bis zu 140 Kilometer

Federgabel am Vorderrad

mechanische V-Bremsen (Felgenbremsen)

Shimano Nabenschaltung (7 Gänge)

Schiebehilfe vorhanden

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

City-E-Bike mit modernem Äußeren: das Fischer E-Bike City Cita ECU 1401.

Statt des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von 1.549 Euro verlangt Lidl für das Fischer E-Bike nur 1.349 Euro. Du sparst also 12 Prozent. Für die Lieferung per Spedition zu dir nach Hause kommen einmalig 14,90 Euro hinzu. Und mit einem Preis von 1.349 Euro ist Lidl aktuell für das Rad auch der Onlineshop mit dem besten Preis. Denn zum gleichen Preis gibt es das Fahrrad aktuell zwar auch bei MediaMarkt, dort musst du aber höhere Versandkosten zahlen.

Fischer E-Mountainbike Montis 2206

Oder darf es ein bisschen sportlicher sein? Dann kannst du dich bei Lidl auch für das Fischer E-Mountainbike Montis 2206 entscheiden. Das Hardtail-Mountainbike für Einsteiger ist mit einem 48 Zentimeter hohen Alu-Rahmen ausgestattet und rollt mit 27,5 Zoll großen Reifen über Stock und Stein. Eine Rücktrittbremse ist bei dieser Art von Fahrrad natürlich nicht vorhanden. Und auch Felgenbremsen spielen bei einem Fahrrad für das Gelände natürlich keine Rolle. Stattdessen sind kräftig zupackende hydraulische Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad montiert.

Heckmotor

Akku mit 422,4 Wh (8,8 Ah, 48V)

elektrische Trittunterstützung: bis zu 120 Kilometer

Federgabel am Vorderrad

hydraulische Scheibenbremsen

Shimano Kettenschaltung (9 Gänge)

Schiebehilfe vorhanden

zulässiges Gesamtgewicht: 120 Kilogramm

Einsteiger-E-MTB bei Lidl zum Schnäppchenpreis: das Fischer Montis 2206.

Mit einem Preis von 1.099 Euro ist dieses E-MTB-Angebot sehr attraktiv. Denn der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt eigentlich bei 1.699 Euro. Zwar musst du natürlich auch bei diesem E-Bike noch Lieferkosten in Höhe von 14,90 Euro einplanen, das ändert aber an der Attraktivität des Preises nichts. Denn für rund 1.000 Euro sicherst du dir ein solide ausgestattetes E-Bike mit Markenkomponenten zum günstigen Einsteiger-Preis.

Übrigens: Bei allen bei Lidl erhältlichen E-Bikes gilt: 90 Tage ausprobieren und bei Nichtgefallen kostenlos zurücksenden. Allerdings nur, wenn das Rad maximal 30 Kilometer gefahren wurde.