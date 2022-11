Lidl kündigt Samsung-Knaller an: Dieser Händler ist schneller und günstiger

Objekt der Begierde ist in diesen Deals – ja, es sind zwei – das Samsung Galaxy A13. Dabei handelt es sich um ein Smartphone aus der Einsteiger-Klasse, das normalerweise knapp 200 Euro kostet. Das Dual-SIM-Handy bietet 64 GB Speicherplatz, der mit einer MicroSD-Karte um bis zu 1 TB erweiterbar ist. Es ist also reichlich Platz zum Beispiel für Fotos und Videos vorhanden, die du mit der 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite aufnehmen kannst. Dazu gesellen sich eine Ultra-Weitwinkelkamera (5 Megapixel), eine Makro- und eine Tiefenkamera (jeweils 2 Megapixel) und auf der Vorderseite eine Frontkamera für Selfies und Videochats (8 Megapixel).

Lidl-Angebot angekündigt, Preis-Konter noch vor dem Start

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für das Samsung Galaxy A13 liegt bei 189 Euro und damit knapp unter der 200-Euro-Schwelle. Samsung selbst bietet das Smartphone über den eigenen Onlineshop derzeit bereits leicht reduziert an; für 174 Euro. Das kann Lidl aber locker unterbieten, wenn das Smartphone in den Filialen ab kommenden Montag, 21. November, direkt an der Kasse verkauft wird. Gerade einmal 129 Euro werden für das Smartphone bei dem Lebensmittel-Discounter fällig. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 31 Prozent.

Möglicherweise geht das Samsung Galaxy A13 für 129 Euro in Kürze zudem bei Lidl im Onlineshop in den Verkauf. Aktuell ist der neue Black Week Deal dort noch nicht verfügbar. Und jetzt kommt schon der Konter: Schon am Freitagabend legt der Mobilfunkhändler Freenet los und veräußert das Galaxy A13 zum Hammer-Preis von 119 Euro. Das Angebot versteht sich ohne Vertrag und obendrein ohne zusätzliche Versandkosten. Damit ist Freenet klar besser als Lidl aufgestellt.

Der Montag wird zeigen, ob Lidl noch nachzieht. Der Discounter stellt derzeit noch in Aussicht: „Wir kümmern uns um die Verfügbarkeit des Artikels.“ Bei einer Onlinebestellung kommen üblicherweise einmalig 4,95 Euro für den Versand hinzu.

Samsung Galaxy A13 kaufen: Solide Ausstattung zu einem guten Preis

Neben 4 GB Arbeitsspeicher ist in dem Smartphone ein Prozessor mit acht Kernen und bis zu 2 GHz Taktfrequenz verbaut. Angaben dazu, um welchen Prozessor es sich genau handelt, macht Samsung nicht. In Fachforen ist aber vom MediaTek Helio G80 die Rede, der im Smartphone mit der Modellnummer A137F verbaut ist. Das Display des Samsung Galaxy A13 ist 6,6 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 1.080 x 2.408 Pixeln. Zur weiteren Ausstattung gehören Dual-WLAN (2,4 & 5 GHz), Bluetooth in Version 5.2 und NFC für mobiles Bezahlen. Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh.

Samsung Galaxy A13 Software Android 12 Prozessor MediaTek Helio P80 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.408 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 195 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau Einführungspreis 189 € Marktstart März 2022

Preis-Check: So gut ist das neue Smartphone-Angebot wirklich

Aber ist es auch wirklich empfehlenswert, das Handy bei Lidl zu kaufen? Wir haben den Preisvergleich gemacht und stellen fest: Das Samsung Galaxy A13 bei Lidl ist ein waschechtes Schnäppchen – bei Freenet damit umso mehr. Denn in Onlineshops wird das Handy derzeit in der bei Lidl erhältlichen 64-GB-Ausführung für mindestens 155 Euro angeboten. Und teilweise musst du auch noch Versandkosten zusätzlich bezahlen. Selbst die 32-GB-Version ist derzeit teurer als das neue Lidl-Angebot. Sie kostet nämlich derzeit mindestens 145 Euro. Und mit 128 GB Speicherplatz sind mindestens 174 Euro für das Smartphone zu bezahlen.

Jetzt weiterlesen Schnäppchen-Alarm: 4K-UHD-TV von Samsung zum Spitzenpreis