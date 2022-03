Lidl: Küchenmaschine von Bosch zum Top-Preis kaufen

Küchenmaschinen sind stark im Kommen. In immer mehr Haushalten sind die smarten Helfer für das Kneten, Rühren, Mixen und teilweise auch für das Kochen zu finden. Und wer noch keine Küchenmaschine nutzt, kann darauf vertrauen, dass immer mehr Alternativen am Markt erhältlich sind. Denn statt eines teuren Thermomix von Premium-Hersteller Vorwerk reicht in den meisten Fällen auch eine preiswertere Alternative aus. Sowohl Aldi als auch Lidl haben in den vergangenen Tagen bereits Küchenmaschinen für 349 Euro ins Angebot aufgenommen, jetzt folgt im Onlineshop von Lidl ein weiteres Markenmodell von Bosch: die Optimum Mum9YX5S12.

Stark: 1.500 Watt Leistung

Die wichtigste Botschaft vorweg: Die Edelstahlschüssel der Bosch-Küchenmaschine verfügt über ein vergleichsweise großes Fassungsvermögen von 5,5 Litern, es lassen sich sieben Geschwindigkeitsstufen einstellen und der Motor bietet eine Leistung von beachtlichen 1.500 Watt. Der Hersteller verspricht, dass sich mit all der Power auch schwere Teige kneten und große Mengen verrühren lassen. Ebenfalls praktisch ist die integrierte Waage. Dank ihr können Rezept-Zutaten direkt in der Schüssel in 5-Gramm-Schritten abgewogen werden. Für die Zubereitung von Teig, Sahne und geschlagenes Eiweiß sind Automatikprogramme verfügbar.

Weitere Extras: Ein integrierter Timer, eine automatische Kabelaufwicklung, für eine komfortable Aufbewahrung in der Küche und eine automatische Zubehörerkennung samt zugehöriger Anpassung der Geschwindigkeit. Bosch hebt zudem die EasyArmLift-Funktion hervor, die ein einfaches Anheben des Rührarms ermöglichen soll. Teil des Lieferumfangs sind ein Vollmetal-Schlagbesen, ein Silikon-Rührbesen, ein ThermoSafe-Glasblender für das Mixen von heißen Suppen oder eiskalten Getränken sowie ein Knethaken. Über eine Koch- und Bratfunktion verfügt das von Lidl und Bosch angebotene Küchenmaschinenmodell allerdings nicht.

Bosch Küchenmaschine für unter 550 Euro bei Lidl kaufen

Bei Lidl ist die knapp 13 Kilogramm schwere Bosch OptiMum Küchenmaschine offiziell ab Montag, 28. März, im Onlineshop zu haben. Tatsächlich kannst du sie aber auch jetzt schon bestellen. Und zwar zu einem auf 549 Euro reduzierten Preis – zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt laut Lidl bei 899 Euro, wodurch bei Lidl eine Ersparnis von knapp 40 Prozent möglich ist. Wie gut dieses Angebot ist, zeigt unter anderem ein Blick in die Webshops von MediaMarkt und Saturn. Dort kostet die Bosch MUM9YX5S12 aktuell knapp 670 Euro.

