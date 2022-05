Lidl: Küchenmaschine für unter 100 Euro - zu günstig, um wahr zu sein?

Vielleicht hast auch du das Angebot bereits entdeckt, als du in diesen Tagen durch den neuen Lidl-Prospekt für die kommende Woche (Kalenderwoche 20) geblättert hast. Auf Seite 23 ist dort die Bosch Küchenmaschine MUM48A1 zu finden. Ab Montag ist sie als Sonderposten in den Filialen von Lidl zu haben. Statt des unverbindlichen Verkaufspreises (UVP) in Höhe von knapp 200 Euro ist in der neuen Werbung von einem um 50 Prozent rabattierten Preis die Rede. Inklusive umfangreichem Zubehörpaket möchte Lidl nur 99,99 Euro sehen. Ein guter Deal?

Bosch Küchenmaschine bei Lidl ist (k)ein unschlagbares Schnäppchen

Um es vorwegzunehmen: Der von Lidl aufgerufene Preis ist als absolut fair einzustufen, aber er ist nicht unschlagbar günstig. Ein aktueller Preisvergleich zeigt: In anderen namhaften Webshops war die Bosch Küchenmaschine MU48A1 kürzlich bereits zu Preisen ab knapp 90 Euro zu haben. Inklusive Versand waren mindestens knapp 95 Euro zu zahlen. Aktuell liegt der günstigste Preis jenseits der Marke von 110 Euro.

Schade: Anders als bei vielen Angeboten von Lidl üblich, gibt es die in Kürze in den Lidl-Filialen erhältliche Küchenmaschine von Bosch nicht im Lidl Onlineshop zu kaufen. Zumindest taucht sie dort bisher nicht im Produktkatalog auf. Möglicherweise ändert sich das aber noch in der kommenden Woche.

Aus technischer Sicht ist die Bosch Küchenmaschine MUM48A1 in erster Linie dafür gedacht, Rühr- und Knetaufgaben zu übernehmen. Und zwar mit einer Leistung von 600 Watt und vier einstellbaren Schaltstufen. Nicht zu vergleichen ist die Küchenmaschine allerdings mit einem Thermomix von Vorwerk. Der kostet zwar ungleich mehr, ermöglicht aber auch, Mahlzeiten auf den Punkt zu garen. Das kann die 100-Euro-Küchenmaschine von Bosch nicht. Auch fehlt es ihr an einer integrierten Waage und das Fassungsvermögen der Edelstahl-Rührschüssel fällt mit 3,9 Litern vergleichsweise gering aus.

Patisserie-Set als kostenloses Zubehör

Im Lieferumfang aber sehr wohl enthalten ist ein umfangreiches Patisserie-Set. Es beinhaltet einen Schlagbesen, einen Rührbesen und einen Knethaken. Das Zubehör ist wie die Schüssel aus Edelstahl gefertigt und damit auch für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Gummifüße sorgen für eine hohe Standsicherheit. Und damit es zu keiner Unordnung in der Küche kommt, lässt sich das Kabel zur Stromversorgung in einem extra dafür vorgesehenen Fach verstauen.

Unter dem Strich ist die Bosch Küchenmaschine MUM48A1 insbesondere für Einsteiger interessant. Die ihr zugedachten Aufgaben erledigt sie zuverlässig und kann sich so zu einem wertvollen Helfer in der Küche mausern. Und das zu einem richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

