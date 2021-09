Lidl kopiert Aldi: 4K-Fernseher zum Schnäppchenpreis abstauben Hayo Lücke 4 Minuten

Bei Lidl starten am Montag die Lidl Deal Days. Und die haben es in diesem Jahr in sich. Denn abzustauben gibt es nicht nur einen Fernseher mit Fire TV Oberfläche, sondern auch ein Tablet und zahlreiche andere Schnäppchen.