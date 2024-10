Lidl kontert Bosch-Deals bei Amazon: Hier gibt's Werkzeug zum Discountpreis

In den vergangenen zwei Tagen stand das Onlineshopping aufgrund der Amazon Prime Deal Days ganz im Zeichen des Versandriesens. Zu den Highlights zählten dabei unter anderem auch einige richtig starke Bosch Professional Angebote. Wer die Deals verpasst hat, generell kein Prime Mitglied ist oder einfach andere bzw. preiswertere Geräte sucht, ist bei Lidl jetzt genau richtig. Der Discounter hat momentan nämlich diverses Akku-Werkzeug der Eigenmarke Parkside im digitalen Schaufenster stehen. Welche Angebote sich dabei besonders lohnen, erfährst du hier.

Bohrschrauber und Co. – Werkzeug-Deals bei Lidl

Eins vorweg: Bosch und insbesondere die blaue Bosch Professional Reihe gilt für viele Handwerker als das Nonplusultra. Das sich vermeintliche „Billig“-Marken wie Parkside aber keinesfalls hinter der prominenten Konkurrenz verstecken müssen, konnten verschiedene Tests belegen. Insbesondere im Heimbereich muss es daher nicht gleich der absurd teure Bosch-Bohrer sein – auch ein preiswertes Parkside-Werkzeug erledigt seinen Job.

Preiswerter Akku-Bohrschrauber bei Lidl

Apropos Bohrer: Davon hat Lidl aktuell gleich zwei Modelle im Angebot. Zum einen wäre da der Parkside Perfomance 12 V Akku-Bohrschrauber PBSPA 12 D4. Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor sowie einem Schnellspannbohrfutter aus Metall erreicht das Akku-Werkzeug ein maximales Drehmoment von 35 Nm, mit einer Drehzahl von bis zu 1.750/min. Möglich sind hiermit Bohrdurchmesser von 19 mm in Holz oder 10 mm in Stahl. Wirklich beachtlich ist all das inbsesondere mit Blick auf den Preis: Lidl streicht momentan 37 Prozent vom UVP und verkauft den Akku-Bohrschrauber für lediglich 29,99 Euro (plus Versand).

→ Parkside Perfomance Akku-Bohrschrauber für 29,99 Euro

Wer ein Akku-Werkzeug für (fast) alle Fälle sucht, wirft hingegen einen Blick auf das Parkside 20V Akku-Kombigerät 3-in-1 (PKGA 20-Li C2). Für 49,99 Euro (16 Prozent Rabatt) sicherst du dir so nämlich drei Werkzeuge in einem: einen Bohrschrauber, eine Säbelsäge sowie ein Multifunktionsgerät. Als Bohrer erreicht das Kombigerät ebenfalls ein Drehmoment von 35 Nm, während du mit dem Säbelsägen-Aufsatz auf eine Hubzahl von bis zu 3.200/min mit einer Hublänge von 22 mm kommst. Abgerundet wird die 3-in-1-Funktionalität dann noch vom Multifunktionsgerät-Aufsatz zum Schleifen, Sägen und Co. (Schwingzahl von bis zu 20.000/min, 3,0° Oszillationswinkel). Im Lieferumfang sind neben den verschiedenen Aufsätzen auch direkt weiteres Zubehör wie passende Bohrer und Sägeblatter inklusive.

Die Vielzahl an Aufsätzen und Zubehör machen dieses Werkzeug zum perfekten Allrounder

→ Parkside Akku-Kombigerät 3-in-1 für 49,99 Euro

Den passenden Akku zum Werkzeug finden

Eine Sache, die sowohl bei den Bohrer-Deals oben, als auch bei den weiteren Angeboten am Ende des Artikels stets fehlt, ist leider der passende Akku. Diesen kannst du aber selbstverständlich direkt mit dazu bestellen. Achte nur unbedingt auf die elektrische Spannung, damit der Akku auch zu deinem gewünschten Werkzeug passt. So kann der 12V-Bohrschrauber beispielsweise nur mit einem 12V-Akku wie diesem hier für 19,99 Euro betrieben werden. Das 20V-Kombigerät benötigt hingegen einen 20V-Akku, welchen Lidl für 24,99 Euro anbietet.

Weitere Heimwerker-Deals bei Lidl

Neben den Akkus und den bereits vorgestellten Bohrern, gibt es aber natürlich noch eine Menge mehr im Werkzeug-Bereich von Lidl zu entdecken. Uns sind zumindest noch einige weitere spannende Deals ins Auge gesprungen, die wir hier für dich auflisten: