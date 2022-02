Lidl kontert Aldi: Vier neue Notebook-Schnäppchen

Fünf Notebooks und ein PC, der keine Wünsche offen lässt. Das sind die neuen Computer-Angebote, die ab kommender Woche bei Aldi erhältlich sind. Lidl möchte sich die Butter aber nicht vom Brot nehmen lassen und bietet ebenfalls neue Notebook-Schnäppchen an – ausschließlich verfügbar über den Onlineshop des Discounters. Drei Notebooks von HP stehen bei Lidl zur Verfügung, hinzu kommt ein Chromebook von Lenovo.

HP 15s-eq2550ng – Notebook bei Lidl für Einsteiger

Wenn du in erster Linie ein klassisches Notebook zum kleinen Preis suchst, das dir zum Beispiel im Homeoffice zur Seite steht: das HP 15s-eq2550ng könnte die passende Wahl für dich sein. Herzstück ist der AMD Ryzen 5 5500U, ein Prozessor mit sechs Kernen, die im Basistakt mit 2,1 GHz arbeiten und per Turbo-Boost eine Beschleunigung auf 4 GHz zulassen. Bei der Grafikkarte muss althergebrachte AMD Radeon Grafik ausreichen, eine dedizierte Grafikkarte gibt es bei diesem Notebook nicht. Nicht ganz so berauschend sind 8 GB Arbeitsspeicher (DDR4), 512 GB SD-Speicher sollten für die meisten Nutzer hingegen ausreichen. Das Display ist 15,6 Zoll groß und bietet eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln.

HD-Kamera, drei USB-Anschlüsse und ein HDMI-Port sind in der Einsteigerklasse typisch und auch bei diesem Notebook verbaut. Etwas enttäuschend ist aber, dass der HP-Rechner hinsichtlich des Betriebssystems nur Windows 10 Home bietet (sich jedoch auf Windows 11 aktualisieren lässt) und auch nur eine Bluetooth-4.2-Schnittstelle an Bord ist. WLAN ist natürlich verfügbar, allerdings nicht der neue, schnelle WiFi-6-Standard. Der Preis fällt dafür entsprechend niedrig aus: 499 Euro plus 5 Euro Versandkosten. Das sind rund 100 Euro weniger als vom Hersteller empfohlen. Und damit bietet Lidl ein absolut konkurrenzfähiges Angebot, denn vergleichbare Rechner kosten aktuell mindestens 479 Euro.

Knapp 500 Euro, aber solide ausgestattet: das HP 15s-eq2550ng.

HP 15-dw3556ng – Wenn es mehr Speicherplatz sein soll

Etwas teurer ist der HP 15-dw3556ng. Er bietet zwar ebenfalls nur 8 GB Arbeitsspeicher (DDR4), dafür aber eine 1 TB große SSD-Festplatte. Außerdem ist ein Intel-Prozessor verbaut, konkret der Intel Core i51135G7. Diese CPU aus dem Jahr 2020 bietet vier Kerne, die einen Basistakt von 2,4 GHz und einen Turbo-Boost von 4,2 GHz realisieren können. Als Grafikeinheit ist eine Intel Iris Xe verbaut, das Full-HD-Display ist auch bei diesem Notebook 15,6 Zoll groß.

Die HP-Notebooks wollen mit einem hochwertigen Alu-Look punkten.

Ab Werk ist der Rechner mit Windows 10 Home ausgestattet. Eine Aktualisierung auf Windows 11 natürlich auch hier möglich. Und auch dieser Rechner unterstützt kein WiFi 6 sowie Bluetooth nur in der recht veralteten Version 4.2. Zusätzlich ist der tragbare Computer dafür mit einem LAN-Anschluss ausgestattet. Die Zahl der USB-Anschlüsse ist auf drei beschränkt, flankiert von einem HDMI-Port. Der Preis für den Rechner liegt im Onlineshop von Lidl bei 679 Euro zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Auch das ist ein gutes Angebot, denn vergleichbare Rechner kannst du aktuell zu einem Preis ab 666 Euro kaufen.

HP Envy 17-ch0578ng – Mehr Leistung für das Homeoffice

Spürbar mehr Leistung verspricht das HP Envy 17-ch0578ng. Hier kommen nicht nur 16 GB RAM (DDR4) zum Einsatz, sondern auch ein Intel Core i71165G7 Prozessor. Vier Kerne takten im Inneren der mobilen Arbeitsmaschine mit 2,8 GHz und lassen sich kurzzeitig auf 4,7 GHz beschleunigen. Sogar eine dedizierte Grafikkarte von Nvidia ist bei diesem Notebook an Bord: die Geforce MX450 mit 2 GB VRAM. Für ausreichend Speicherplatz sorgt ein 1 TB großer SSD-Speicher.

Anders als die beiden oben genannten HP-Rechner ist dieses Notebook mit einem 17,3 Zoll großen Full-HD-Display ausgestattet. Hinzu kommt, dass Bluetooth in Version 5 nutzbar ist und auch WiFi-6-Verbindungen unterstützt werden, sofern du einen WLAN-Router verwendest, der ebenfalls WiFi 6 bereitstellen kann. Vier USB-Ports, ein HDMI-Anschluss, HD-Webcam und Lautsprecher von Bang & Olufsen runden das Angebot ab. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home vorinstalliert, das natürlich auch bei diesem Rechner auf Windows 11 aktualisiert werden kann.

Viel Leistung für rund 1.100 Euro bietet das von Lidl angebotene Notebook HP Envy 17.

Der unverbindliche Verkaufspreis des Notebooks liegt laut Lidl bei 1.499 Euro. Im Onlineshop des Discounters werden aber nur 1.149 Euro zuzüglich 5 Euro für den Versand fällig. Das sind 100 Euro weniger als bei Euronics, wo der Rechner mit identischer Konfiguration ebenfalls zur Verfügung steht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass vergleichbar ausgestattete Rechner (von Acer) aktuell zu Preisen ab 999 Euro zu haben sind.

Lenovo IdeaPad Flex 3 Chromebook

In Ergänzung zu den drei HP-Notebooks bietet Lidl auch ein 2-in-1-Gerät als Chromebook an. Auf Basis des Google Betriebssystems Chrome OS ist das Lenovo IdeaPad Flex 3 einerseits als klassisches Notebook, aber auch als Tablet PC nutzbar. Das Convertible ist mit einem 11,6 Zoll großen HD-Display ausgestattet (1.366 x 768 Pixel), bietet aber nur eine recht überschaubare Ausstattung. Der Intel Celeron N4500 Prozessor stammt zwar aus dem Jahr 2021, bietet aber nur zwei Kerne, mit 1,1 GHz Basis- und 2,8 GHz Turbo-Takt. Flankiert von 4 GB Arbeitsspeicher klingt das nach sehr wenig, allerdings benötigt Chrome OS mit seinem App-basierten Betriebssystem weniger CPU- und RAM-Power als ein Windows-Rechner.

Das Lenovo IdeaPad Flex 3i kannst du als Tablet und als Notebook nutzen.

Schon eher eine Enttäuschung ist der vergleichsweise kleine Speicher. Nur 128 GB Speicherplatz bietet das Lenovo-Chromebook in der von Lidl offerierten Variante. Die Anschlüsse: 3 x USB, 1 x HDMI und ein MicroSD-Kartenleser. WiFi 6 und Bluetooth 5.0 sind ebenso an Bord wie eine HD-Webcam. Die Akkulaufzeit gibt Lidl mit bis zu 10 Stunden an. Und der Preis? Der liegt nicht wie vom Hersteller empfohlen bei 379 Euro, sondern bei nur 239 Euro plus 4,95 Euro für den Versand. Das ist ein Top-Preis, denn mit 128 GB Speicherplatz kostet das Chromebook sonst mindestens rund 285 Euro.