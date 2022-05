Lidl kontert Aldi: Sechs neue E-Bike-Kracher

Schnäppchenalarm bei Lidl. Der Lebensmittel-Discounter bietet über seinen Onlineshop nicht weniger als sechs neuen E-Bike-Preishammer an. Dabei verspricht Lidl bis zu 42 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) des Herstellers. Wir zeigen dir, was du bei den Angeboten tatsächlich sparen kannst – gestaffelt nach aufsteigenden Verkaufspreisen

Zündapp E-Bike City Green 3.7 bei Lidl kaufen

Für Damen ist das Zündapp E-Bike City Green 3.7 mit Aluminium-Rahmen in Wave-Form gedacht. Er bietet einen bequemen, tiefen Einstieg und ist wahlweise 46 oder 48 Zentimeter hoch. Je nachdem, für welches Modell des E-City-Fahrrads du dich entscheidest, fällt auch die Reifengröße unterschiedlich aus: 26 oder 28 Zoll. Wichtig: die Art der verbauten Bremsen. Und hier bietet das Zündapp-Damen-E-Bike leider nur mechanische Felgenbremsen. Allerdings ist auch eine Rücktrittbremse nutzbar, sodass das Rad trotzdem sicher und schnell zum Stehen kommen kann. Die weiteren Rad-Spezifikationen:

Radnabenmotor vorne

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung: 374,4 Wattstunden

30 – 115 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nexus Nabenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht 120 Kilogramm

Speziell für Damen gedacht: das Zündapp E-Bike City Green 3.7.

Statt für 1.699 Euro (26 Zoll) respektive 1.749 Euro (28 Zoll) UVP bietet Lidl dieses Damen-E-Bike in beiden Größen für 999 Euro an. Hinzu kommen knapp 15 Euro Versandkosten. Ein guter, aber nicht unschlagbar günstiger Preis, wie ein aktueller Preisvergleich hinsichtlich des 28-Zoll-Modells zeigt. Die 26-Zoll-Variante gibt es hingegen bei Lidl zum aktuellen Top-Preis.

SachsenRad R8 Flex 2022 E-Mountainbike

Eine ganz andere Zielgruppe soll das R8 Flex 2022 von SachsenRad ansprechen. Es handelt sich hierbei um ein E-Mountainbike für Einsteiger mit 27,5 Zoll großen Reifen und Alu-Rahmen. Sowohl am Vorder- als auch am Hinterrad kommen mechanische Scheibenbremsen zum Einsatz. Eine Rücktrittbremse gibt es wie bei allen Mountainbikes natürlich nicht. Dank eines umfangreichen Zubehörpaketes ist es sogar für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und damit auch für Jugendliche eine interessante Alternative.

Heckmotor

keine Schiebehilfe

Akkuleistung: 450 Wh

ca. 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Tourney TX Kettenschaltung (7 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht 100 Kilogramm

E-Mountainbike für Einsteiger: das Sachsenbike R8 Flex 2022.

Der Preis: 1.099 Euro statt eines UVP in Höhe von 1.599 Euro zuzüglich Versandkosten in Höhe von knapp 15 Euro. Du kannst bei diesem E-Bike also gemessen am Verkaufspreis 31 Prozent sparen. Ein Preisvergleich scheidet an dieser Stelle aus, da wir das 2022er Modell dieses elektrifizierten Fahrrads nur bei Lidl finden konnten.

Fischer Montis 2206 E-Mountainbike bei Lidl kaufen

Ebenfalls in die Kategorie E-Mountainbike fällt das Montis 2206 von Fischer. Auch hier kommt ein Alu-Rahmen zum Einsatz und die Räder sind ebenfalls 27,5 Zoll groß. Bei den Bremsen hat sich der Hersteller aber sogar für hydraulische Scheibenbremsen entschieden. Nicht zu vernachlässigen: Weil insbesondere Lichter fehlen, hat dieses E-Bike keine StVZO-Ausstattung.

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 422,4 Wh

ca. 120 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Kettenschaltung (9 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht 135 Kilogramm

Deutlich als E-MTB zu erkennen: das Fischer Montis 2206.

Auch dieses E-MTB bietet Lidl zu einem Preis von 1.099 Euro zzgl. 15 Euro Versandkosten. Der UVP liegt nach Angaben des Discounters bei 1.699 Euro, was einer Ersparnis von 35 Prozent entspricht. Auch dieses Fahrrad konnten wir gegenwärtig nur bei Lidl im Onlineshop finden.

Fischer E-Bike ATB Terra 2.1

Das vielleicht interessanteste E-Bike in der laufenden Online-Angebote-Runde von Lidl: das ebenfalls von Fischer stammende Modell ATB Terra 2.1. Das Allround-Rad ist mit 27,5 Zoll großen Reifen ausgestattet, bietet einen 48 Zentimeter hohen Aluminium-Rahmen und hydraulische Scheibenbremsen an beiden Rädern. Eine Rücktrittbremse gibt es nicht.

Heckmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung: 422 Wh

ca. 120 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Microshift Kettenschaltung (8 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Allround-E-Bike von Fischer: das ATB Terra 2.1.

Statt 1.649 Euro (UVP) verlangt Lidl für das Fischer ATB Terra 2.1 nur 1.299 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 21 Prozent. Hinzu kommen knapp 15 Euro für die Lieferung. In anderen Webshops musst du für dieses City-Fahrrad derzeit mindestens knapp 1.600 Euro zahlen.

Fischer Cityrad City 2.1i E-Bike bei Lidl kaufen

Wahlweise mit 41 oder 44 Zoll hohem Alu-Rahmen bietet Lidl das Cityrad Cita 2.1i von Fischer an. Ausgestattet mit 28 Zoll großen Reifen und StVZO-Zulassung soll es im klassischen Alltag für emissionsfreie Mobilität sorgen. Allerdings möchten wir warnen. Denn das Rad verfügt über keine Rücktrittbremse und auch bei den Radbremsen vorne und hinten hat sich der Hersteller nur für mechanische Felgenbremsen entschieden. Das ist hinsichtlich der Sicherheit ein Nachteil, weil Scheibenbremsen einfach zuverlässiger sind.

Mittelmotor

Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 417,6 Wh

ca. 100 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Nabenschaltung (3 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Ein Fahrrad für den Alltag: das FISCHER Cityrad Cita 2.1i.

Im Onlineshop von Lidl ist diese City-E-Bike ab sofort in beiden Rahmengrößen für 1.549 Euro zu haben. Der UVP liegt bei 1.749 Euro, sodass du immerhin 11 Prozent sparen kannst – aber auch bei diesem Rad natürlich knapp 15 Euro Versandkosten zusätzlich einplanen musst. In anderen Webshops musst du inklusive Versand aktuell mindestens rund 1.595 Euro einplanen.

Telefunken Aufsteiger M930 E-MTB

Wiederum in die Kategorie E-Mountainbike fällt das Telefunken Aufsteiger M930. Es bietet 27,5 Zoll große Reifen, einen leichten Aluminium-Rahmen und – für den Einsatz im Gelände unausweichlich – hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten. Besonderheit zudem: Neben dem Vorderrad ist bei diesem E-Bike auch das Hinterrad gefedert.

Heckmotor

Anfahr- und Schiebehilfe vorhanden

Akkuleistung 504 Wh

ca. 120 Kilometer Reichweite (abhängig von Fahrweise)

Shimano Kettenschaltung (9 Gänge)

Federgabel vorne

zulässiges Gesamtgewicht 150 Kilogramm

Für das Gelände gemacht: das Telefunken Aufsteiger M930 E-MTB.

Statt zu einem UVP in Höhe von knapp 2.450 Euro bietet Lidl das Telefunken Aufsteiger M930 E-MTB zu einem Preis von 1.579 Euro an. Also mit knapp 1.000 Euro Preisnachlass. Mit Versand werden allerdings knapp 1.600 Euro fällig. Ein guter Preis? Wirft man einen Blick auf den Wettbewerb absolut. Andere namhafte Onlineshops verlangen nämlich momentan mindestens 1.768 Euro inklusive Versandkosten.

Jetzt weiterlesen Aldi: Neuer E-Bike-Kracher im Anflug