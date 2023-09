Lidl: Kaffeemaschinen zum Spitzenpreis kaufen

Geht es um einen erfolgreichen Start in den Tag, schwören viele Menschen auf (mindestens) eine Tasse Kaffee. Manche sagen sogar: Ohne Kaffee geht es nicht. Lidl nutzt die weitverbreitete Vorliebe nun dazu, mit einem Kaffee-Spezial durchzustarten. Zahlreiche Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten stehen derzeit über den Onlineshop des Discounters zum Sonderpreis zur Verfügung. Wir zeigen dir besten Angebote.

Lidl bietet preiswerte Siebträgermaschine für Kaffee-Liebhaber

Da wäre unter anderem die Siebträgermaschine SSMP 1770 A2 mit integriertem Mahlwerk und 15 Mahlgradeinstellungen, die Lidl unter der Eigenmarke Silvercrest Kitchen Tools anbietet. Nicht nur die Leistung von 1.770 Watt ist überzeugend, sondern auch das hochwertige Design aus Edelstahl wird den Geschmack vieler Interessenten treffen. Lidl verspricht Kaffeegetränke in Barista-Qualität und die Möglichkeit, bis zu zwei Tassen im Parallelbetrieb füllen zu können.

Silvercrest Kitchen Tools Profi-Siebträgermaschine SSMP 1770 A2

Die integrierte Milchschaumdüse ist auch zur Heißwasserbereitung geeignet. Die integrierte Pumpe (15 bar) ist nach Herstellerangaben in Italien gefertigt und in der Lage, für perfekte Crema und eine ideale Entfaltung des Aromas zu sorgen. Außerdem an Bord: eine Tassen-Warmhaltefunktion und die Möglichkeit, die Temperatur für den Espresso selbst zu bestimmen. Der Preis: 222 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand.

Mit satten 47 Prozent Rabatt und damit zum aktuellen Top-Preis bietet Lidl den Siemens Kaffeevollautomat EQ.300 TI35A509DE an. Der Hersteller verspricht neben 1.300 Watt Leistung und mehrstufig einstellbarem Mahlgrad eine besonders einfache Kaffeezubereitung über das sogenannte coffeeDirect-Display und die zugehörige oneTouch-Funktion. Spezialitäten wie Espresso, Caffe Crema, Cappucchino und Latte macchiato lassen sich mit nur einem Tastendruck zubereiten. Statt 669 Euro verlangt Lidl für den Siemens-Kaffeevollautomat derzeit nur 349 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten.

Kaffeemaschinen von DeLonghi zum Top-Preis

Aus dem Hause DeLonghi bietet Lidl die Siebträgermaschine EC850.M mit Edelstahlgehäuse, 1.450 Watt Leistung und einem Pumpendruck von 15 bar an. Sie gestattet die Zubereitung von Cappucchino und Latte Machiato und ist mit einem Anti-Tropf-System sowie einem Tassenwärmer ausgestattet. Der Preis in Höhe von 249 Euro zuzüglich 5,95 Euro für den Versand ist auf absolutem Top-Niveau einzuordnen. Oder soll es ein Kaffeevollautomat von DeLonghi sein? Dann kannst du dich für das Modell ECAM12.123.W entscheiden, das von Lidl aktuell für nur 299 Euro und 43 Prozent Rabatt angeboten wird.

Ein waschechter Preistipp ist zudem die Melitta Varianza CSP F 57/0-10. Zwar kostet dieser Kaffeevollautomat bei Lidl aktuell 499 Euro, auch das sind aber 44 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers, der eigentlich bei knapp 900 Euro liegt.

Melitta Varianza CSP F 57/0-10

Auf Tastendruck lassen sich verschiedene Kaffeevariationen zubereiten, zusätzlich stehen per „one touch“ warme Milch, Milchschaum oder heißes Wasser zur Verfügung. Eine Rezeptfunktion erlaubt zudem die Zubereitung von Ristretto, Lungo, Americano, Espresso macchiato, Caffè latte und Café au Lait. Besonderheit: Es ist tassenindividuell möglich, Bohnen einzufüllen und auszuprobieren. Losgelöst vom Standard-Bohnenbehälter, der eine Füllmenge von 125 Gramm bietet. In anderen Onlineshops musst du für diese Kaffeemaschine derzeit mindestens knapp 650 Euro bezahlen.

Weitere Kaffee-Spezialitäten bei Lidl zum günstigen Preis kaufen

Wer es etwas einfacher mag, kann sich für 79,99 Euro eine Silvercrest Espressomaschine sichern. Für 44,99 Euro steht eine Silvercrest Kaffeemühle zur Verfügung. Oder soll es eine mit einem Akku betriebene Kaffeemaschine sein? Ohne Akku und Ladegerät ist die Parkside Akku-Kaffeemaschine derzeit für nur 29,99 Euro zu haben.