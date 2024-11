Lidl: Jamie Oliver Pfannen und Theromix-Alternative im Black Friday Abverkauf

Nicht jeder Geldbeutel lässt eine Küchenausstattung mit Markenutensilien zu. Zum Glück gibt es bei Lidl gerade viele Tefal-Pfannen im Angebot. Speziell handelt es sich hier um die Jamie Oliver Kollektion, die dank Black Week Rabatt jetzt viel günstiger ist. Fans vom Thermomix dürfen sich außerdem auf eine spannende und vor allem preiswerte Alternative freuen.

Profikoch Jamie Oliver empfiehlt…

Aktuell sind die Bratpfannen von Jamie Oliver und Tefal bei Lidl mit bis zu 72 Prozent Rabatt zu haben. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Modell mit einem Durchmesser von 24 Zentimetern? Dank der doppelten Antihaftversiegelung ist sie nicht nur widerstandsfähig, sondern auch leicht zu reinigen. In der Mitte der Pfanne befindet sich ein sogenanntes Thermo-Signal, welches sich durchgehend rot färbt, wenn die Pfanne heiß genug ist. Cool hierbei ist, dass sie sich für alle Herdarten gleichermaßen und sogar Induktion eignet. Der Griff besteht teilweise aus Silikon und du kannst sie bei bis zu 250 Grad auch in den Ofen stecken.

Für diese Pfanne müsstest du eigentlich 89,99 Euro auf den Tresen legen. Während der Black Week streicht Lidl hiervon aber 72 Prozent, sodass jetzt nur noch 24,99 Euro fällig werden. Die Pfanne ist also kaum teurer als ein No-Name-Modell, das nach fünfmal Kochen den Geist aufgibt. Die gleiche Version gibt es auch mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern, hierfür zahlst du anstatt 99,99 Euro nur 29,99 Euro.

Wenn du dich gerne auf kulinarische Abenteuer nach Fernost begibst, ist diese Wokpfanne von Tefal die optimale Reisebegleitung. Ein Durchmesser von 28 Zentimetern bietet dir genug Platz, um auch größere Portionen zuzubereiten. Ansonsten kommt die Wokpfanne mit derselben Ausrüstung wie die obigen Pfannen daher. Sie kostet dich normalerweise 109,99 Euro, im Rahmen der Black Week gehört sie dir jetzt aber schon für nur 29,99 Euro.

Weiterhin spannend sind auch diese Pfannen-Schnäppchen:

Thermomix-Alternative bei Lidl

Bei Lidl gibt es neben den Pfannen natürlich noch viele weitere Angebote, die einen Blick wert sind. Wirf doch auch einmal einen Blick auf den Monsieur Cuisine, der sich seinen Ruf als Thermomix-Alternative mehr als verdient hat. Der Küchenhelfer kostet nur einen Bruchteil im Vergleich zum Original von Vorwerk, steht der teuren Version aber in puncto Leistung in nichts nach. Aktuell ist das Lidl-Modell sogar 50 Euro günstiger als sonst und so zahlst du nur 449 Euro. Zu haben gibt es ihn in drei verschiedenen Farben: Schwarz, Rot und Weiß.

Wenn du hingegen Kaffee liebst, wird dich dieser Kaffeevollautomat von Bosch sehr glücklich machen. Aktuell bekommst du ihn für 299 Euro. Normalerweise stehen hier stolze 719 Euro auf der Rechnung, sodass du heute 58 Prozent sparst. Und auch fernab der Küche gibt’s einiges zu entdecken. Wer etwa noch Werkzeug-Schnäppchen sucht, kann hier vorbeischauen. Und auch reichlich Spielzeug für unter den Weihnachtsbaum ist derzeit günstiger zu haben. Alle Angebote der Black Week laufen noch bis zum 2. Dezember bei Lid. Solltest du eine größere Investition planen, profitierst du während der Aktion auch noch von einer Null-Prozent-Finanzierung (bereits ab 55 Euro Einkaufswert).