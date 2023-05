Lidl: Hochmoderne E-Bikes zum Top-Preis im Angebot

Wenn bei Lidl neue E-Bikes im Angebot sind, handelt es sich in der Regel um Räder bekannter Hersteller wie Prophete, Zündapp oder Fischer. Jetzt wagt sich der Lebensmittel-Discounter aber auf neues Terrain vor. Unter dem Motto „Mehr Original. Mehr Style. Mehr Lidl“ sind im Onlineshop von Lidl zwei Pedelecs aus dem Hause Crivit zu haben. Neben dem Tiefeinsteiger-Modell Urban E-Bike Y für Damen steht auch das Urban E-Bike X für Herren zur Auswahl.

Crivit E-Bikes bei Lidel kaufen: Keine Gangschaltung, aber automatische Trittunterstützung

Die neuen Lidl-Räder zeichnen sich nicht nur durch ein modernes Design, sondern auch durch in die Sattelstütze integrierte Akkus aus. Das Herrenmodell bietet einen 57 Zentimeter hohen Rahmen aus Aluminium, beim Damenmodell ist er nur 50 Zentimeter hoch. In diesen Rahmen ist ein kleines Display integriert, das die automatisch gewählte Unterstützungsstufe während des elektrifizierten Fahrens anzeigt. Dafür wird auf eine Gangschaltung verzichtet. Für den Antrieb sorgt ein Hinterradnabenmotor mit einem Drehmoment von 40 Nm. Und für Sicherheit sorgen hydraulische Scheibenbremsen sowie ab Werk montierte LED-Lichter vorn und hinten – mit Standlichtfunktion.

Heckmotor (250 Watt)

Sattelrohr-Akku (360 Wh / 10 Ah / 36 V)

hydraulische Scheibenbremsen (keine Rücktrittbremse)

27,5 Zoll große Reifen

Reichweite: circa 70 Kilometer

Gewicht des E-Bikes: circa 20 Kilogramm

maximales Nutzergewicht: 100 Kilogramm

Was kostet das Crivit E-Bike bei Lidl?

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Crivit Urban E-Bike X und das Crivit Urban E-Bike Y, die nach Angaben von Lidl beide in Tschechien zusammengebaut werden, liegt bei 1.699 Euro. Davon zieht der Lebensmittel-Discounter 500 Euro ab und bietet seine beiden Pedelecs aktuell zu einem Preis von 1.199 Euro an. Hinzu kommen einmalig Lieferkosten in Höhe von 18,90 Euro.

Sowohl das Damen-Modell (links) als auch die Herren-Ausführung des Crivit-E-Bikes von Lidl muten sehr modern an.

Ein Preisvergleich scheidet an dieser Stelle aus, weil es die beiden Pedelecs derzeit nur im Webshop von Lidl zu kaufen gibt. Übrigens: Über die Lidl Plus App kannst du bis Donnerstag eine Reservierung für die beiden E-Bikes tätigen, um sie dir kostenlos in deine Lidl-Filiale liefern zu lassen. Dort kannst du dein neues Fahrrad dann zwischen dem 1. und 10. Juni abholen.

