Lidl haut SodaStream zum Spar-Preis raus: Cooles Vorteilspack über die Hälfte billiger

Der SodaStream Duo ist bei Lidl aktuell im sogenannten Vorteilspack deutlich günstiger zu haben. Der Händler streicht nämlich gleich 52 Prozent vom Kaufpreis, wodurch du nur noch 99,99 Euro für den Wassersprudler samt Zubehör zahlst. Warum sich der SodaStream – insbesondere zu dem Schnäppchenpreis – lohnt, erfährst du hier.

SodaStream Duo im Vorteilspack: Das wird dir hier geboten

Falls du die SodaStream Geräte noch nicht kennst, hast du wirklich etwas verpasst. Mit den Sprudlern verwandelst du Leitungswasser im Handumdrehen in leckeres Sprudelwasser. Dafür wird Kohlensäure (CO₂) in die Flüssigkeit geleitet. Das Besondere: Du kannst hierbei komplett selbst bestimmen, wie viel Sprudel du in deinem Wasser haben möchtest. Obendrein schonst du mit einem SodaStream sowohl deinen Geldbeutel als auch die Umwelt. Teure Wasserkästen und umweltschädliche Einweg-Plastikflaschen kannst du so nämlich aus deinem Haushalt verbannen.

Mit dem SodaStream Duo holst du dir dabei einen Top Wassersprudler in die Wohnung. Bereits auf den ersten Blick überzeugt das Gerät mit seinem kompakten sowie schlichten Design und passt somit in wirklich jede Küche. Doch auch technisch weiß der Sprudler natürlich zu überzeugen. So wird bei diesem Modell etwa auf die neuere Quick Connect Zylinder Technologie gesetzt. Hiermit geht der Zylinder-Wechsel wirklich kinderleicht – lästiges manuelles Drehen gehört somit der Vergangenheit an.

Im Lieferumfang für 99,99 Euro ist bei dem SodaStream Duo Vorteilspack unter anderem ein Quick Connect Zylinder inklusive. Dieser soll dir bis zu 60 Liter gesprudeltes Wasser liefern können. Hinzu kommen insgesamt drei Flaschen: Neben zwei 1 Liter Glasflaschen bekommst du zusätzlich noch eine 1 Liter Kunststoffflasche, die du etwa problemlos mit ins Büro oder zum Sport nehmen kannst. Alle drei Flaschen sind dabei übrigens komplett spülmaschinengeeignet und somit super leicht zu reinigen.

Sprudler über die Hälfte billiger: So gut ist der Deal wirklich

Die Vorteile vom SodaStream liegen also auf der Hand. Doch wie steht es um das Preisschild bei Lidl? Dank eines Rabatts von 52 Prozent stehen hier lediglich 99,99 Euro für den Wassersprudler auf der Rechnung. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro. Ein toller Deal, der im Netz aktuell von keinem anderen Anbieter unterboten werden kann (siehe Preisvergleich unten).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Falls du also noch keinen SodaStream in deiner Küche stehen hast, solltest du dir das Angebot von Lidl nicht entgehen lassen!