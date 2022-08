Lidl-Angebot für Wearables-Einsteiger: Mit Puls-Messung und Schrittzähler

Normalerweise kosten Sportuhren und selbst die günstigsten Smartwatches schnell 50 Euro und mehr. Selbst dann, wenn sie bei MediaMarkt im Angebot sind. Wenn sie vielen Funktionen bieten, kommen beim Kauf auch schnell mehrere Hundert Euro zusammen. Zum Beispiel, wenn du dich für ein Premium-Modell von Garmin entscheidest. Möchtest du aber zunächst in die Welt der sogenannten Wearables hineinschnuppern, bietet sich ein Blick auf jene Uhr an, die jetzt bei Lidl im Onlineshop zu haben ist und ab kommenden Montag (22. August) auch in den Lidl-Filialen angeboten wird. Der etwas sperrige, aber akkurate Name: Crivid Herzfrequenzuhr.

Wearable ohne Smartphone-Anbindung

Der Name ist dabei Programm. Denn in erster Linie ist dieses Wearable dafür gedacht, nicht nur die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen, sondern auch deinen Puls zu messen. Außerdem ist die Uhr in der Lage, als Stoppuhr, Countdown-Timer und Wecker zu fungieren. Ferner protokolliert der digitale Begleiter am Handgelenk die zurückgelegten Schritte, berechnet daraus die gelaufene Entfernung und kann zudem Schlafdauer und Schlafphasen messen. Auch eine Leistungskontrolle bei sportlichen Aktivitäten ist möglich. Die Uhr warnt dich also, wenn du es etwas ruhiger angehen lassen solltest.

Der günstige Preis (siehe unten) hat aber zwei Nachteile. Zum einen ist das LC-Display zwar mit einer Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die Auflösung fällt aber eher bescheiden aus. Zudem ist die Crivid-Uhr von Lidl nicht mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet. Nicht einmal von einer Möglichkeit, die Uhr mit einem Smartphone zu koppeln, ist im Produktdatenblatt die Rede. Sie bietet also nur recht rudimentäre Funktionen für all diejenigen, die schon immer einmal wissen wollten, ob sich der Einsatz eines hochpreisigen Wearables lohnen könnte.

Günstige Pulsuhr mit einigen (einfachen) Extras: die Crivit Herzfrequenzmessuhr.

Was kostet die Crivit Pulsuhr bei Lidl?

Normalerweise würde die Pulsuhr von Lidl knapp 30 Euro kosten. Aktuell ist sie aber zu einem reduzierten Preis erhältlich und kostet nur 24,99 Euro – bei einer Onlinebestellung zuzüglich 4,95 Euro für den Versand. Da es sich um einen aktuell nur bei Lidl erhältlichen Artikel handelt, scheidet ein Preisvergleich an dieser Stelle aus. Klassische Fitnessarmbänder kannst du im Online-Fachhandel derzeit ab 12,90 Euro kaufen, einfache Pulsuhren ab knapp 15 Euro. Trotzdem kann ein Kauf für all diejenigen interessant sein, die sich eine grundsolide Einsteiger-Pulsuhr für sich selbst oder auch für den Nachwuchs wünschen.

