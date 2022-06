Lidl: Gasgrill für Einsteiger zum Top-Preis kaufen

Einen Gasgrill mit drei Hauptbrennern für deutlich unter 300 Euro kaufen, von denen ein Brenner sogar für scharfes Anbraten geeignet ist? Ein solches Angebot gibt es nicht oft, aber jetzt kannst du bei Lidl zuschlagen. Denn dort ist ab sofort im Webshop der Grillmeister Gasgrill 3plus1 Brenner zum Sonderpreis erhältlich. „Plus1“ bedeutet in diesem Fall, dass du an der rechten Seitenablage noch ein zusätzliches Seitenkochfeld nutzen kannst. Aber der Reihe nach.

Preiswerten Gasgrill jetzt bei Lidl kaufen

Im Kern verfügt der Grillmeister-Gasgrill über zwei klassische Edelstahlbrenner (2 x 3,3 kW), die um einen Hochleistungsbrenner (4,5 kW) für hohe Temperaturen ergänzt werden. Am Seitenkochfeld steht ebenfalls eine Leistung von 3,3 kW zur Verfügung. Alle vier Brenner lassen sich über einen Drehregler mit gummierter Griffzone nach den eigenen Vorstellungen einstellen. Unter der Garhaube aus Edelstahl mit integriertem Thermometer ist zudem ein Warmhalterost zum Garen bei niedriger Temperatur zu finden. Wer gerne mit Grillthermometer-Sonden arbeitet, kann an den Seiten zwei passende Zugänge finden.

Eine Gasflasche (maximal 11 kg) kannst du in einem Unterschrank verstauen, der sich über zwei zu den Seiten öffnende Türen nutzen lässt. Der Gasgrill selbst ist zur Mobilität mit vier lenkbaren Rollen ausgestattet, von denen zwei feststellbar sind. Für das kalte Bierchen zwischendurch ist auch ein Flaschenöffner direkt am Grill montiert. Praktisch: Neben einem Gasflaschen-Anschlussschlauch mit Druckminderer ist auch eine Abdeckplane im Lieferumfang inklusive.

Reicht für die meisten Grill-Partys absolut aus: der Grillmeister Gasgrill 3plus1 Brenner von Lidl.

Was kostet der Grillmeister Gasgrill 3plus1 Brenner?

Der Preis für den Einsteiger-Gasgrill liegt bei Lidl bei günstigen 249 Euro. Er ist ab sofort bereits über den Lidl-Onlineshop erhältlich (+34,90 Euro für die Lieferung per Spedition nach Terminabsprache, 90 Tage Rückgaberecht mit kostenlosem Rückversand), steht ab Montag aber in begrenzter Stückzahl auch deutschlandweit in den Filialen von Lidl zur Verfügung.

