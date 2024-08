Moderne Gasgrills finden in immer mehr Gärten ihren Platz. Nicht nur, weil die Zubereitung des Grillguts deutlich schneller gelingt als mit Holzkohle. Sondern auch, weil Gasgrills immer günstiger werden. Im Rahmen der Summer-Sale-Offensive bietet ab sofort auch Lidl einen Gasgrill zum knallhart reduzierten Sonderpreis an. Der Grillmeister Gasgrill 4plus1 mit vier Hauptbrennern und einem praktischen Seitengrill steht ab sofort mit 41 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) im Lidl Onlineshop zur Verfügung.

Lidl Summer Sale: Krasses Gasgrill-Schnäppchen

Ausgestattet ist der Gasgrill mit vier Garzonen. Zu einer ultrastarken Steak-Grillzone, die über einen leistungsfähigen Infrarot-Seitenbrenner extrem hohe Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius erreicht, ist auch eine sogenannte Intensiv-Garzone nutzbar. Hier kommen zwei extrastarke Edelstal-Brenner zum Einsatz. Und natürlich dürfen auch zwei klassische Edelstahl-Brenner nicht fehlen. Ein Warmhalterost, der sich auch zum Garen bei niedriger Temperatur eignet, rundet das Angebot ab.

Die Intensität der Brenner lässt sich über Drehregler mit gummierter Griffzone einstellen. In die doppelwandige Edelstahlhaube ist ein Thermometer integriert, Grillthermometer-Sonden können zusätzlich über zwei seitliche Zugänge in den Garraum eingeführt werden. Eine seitliche Ablagefläche lässt sich einklappen, um bei Bedarf etwas Platz einsparen zu können. Der Unterschrank, in dem bis zu 11-kg-Gasflaschen ihren Platz finden, lässt sich über zwei Türen öffnen, Mobilität ist über vier Lenkrollen gewährleistet; zwei davon sind feststellbar.

Hochwertig verarbeitet: der bei Lidl erhältliche Grillmeister Gasgrill 4plus1.

Einsteiger-Gasgrill zum heißen Sonderpreis

Normalerweise würde der Grillmeister Gasgrill 4plus1 mit einer maximalen Leistung von 19,7 kW 439 Euro kosten. Lidl bietet das Gerät für alle BBQ-Fans ab sofort aber für nur 259 Euro an. Für die gebotene Ausstattung ein echtes Schnäppchen. Mit Blick auf den Preisverlauf war der Grill sogar noch nie günstiger. Einmalig musst du allerdings noch mit Lieferkosten in Höhe von 45,90 Euro rechnen. Die Zustellung erfolgt nach Terminabsprache über eine Spedition zu dir nach Hause.

