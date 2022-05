Lidl: Flotter E-Scooter zum Top-Preis

In unregelmäßigen Abständen ist es bei Aldi möglich, den E-Scooter Prophete Urbanicer zum Sonderpreis zu kaufen. Jetzt bietet auch Lidl über seinen Onlineshop einen reduzierten E-Scooter an. Auf dem Papier stehen für den Doc Green EWA 6000 EKFV / EWA 6000 beachtliche 36 Prozent Rabatt. Aber handelt es sich wirklich um ein Schnäppchen?

E-Scooter mit bis zu 22 Kilometern Reichweite

Ehe wir uns dem Preis zuwenden, ein Blick auf die technischen Parameter des E-Scooters. Er ist mit einem 350 Watt starken Vorderradmotor ausgestattet. Energie bezieht der elektrifizierte Tretroller über einen Lithium-Ionen-Akku (7,5 Ah), der im Rahmen integriert ist und sich aus ebendiesem für eine Wiederaufladung entnehmen lässt. Am Vorderrad kommt eine elektrische Bremse zum Einsatz, hinten ist eine Scheibenbremse montiert.

Sowohl vorne als auch hinten sind Lichter vorhanden, damit auch bei Dämmerung und in der Dunkelheit die notwendige Sicherheit gegeben ist. Die maximale Zuladung gibt der Hersteller mit 100 Kilogramm an, die Reichweite mit bis zu 22 Kilometern. Die tatsächliche Reichweite ist aber abhängig von Temperatur, Gelände und Gewicht des Benutzers.

Die Lenkstange des Doc Green E-Scooters lässt sich für den Transport umklappen.

Unterwegs bist du in der Spitze übrigens laut Angaben von Lidl mit bis zu 23 km/h. Streng genommen ist das für eine Benutzung in Deutschland sogar zu schnell. Denn hierzulande sind eigentlich maximal 20 km/h erlaubt. Schade: Eine Federung am Vorderrad gibt es nicht.

Was kostet der E-Scooter bei Lidl?

Der Preis für den 14 Kilogramm schweren E-Scooter: 379 Euro zuzüglich 4,95 Euro Versand. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) wird von Lidl mit 599 Euro angegeben. Und mit den von Lidl aufgerufenen 379 Euro offenbart sich ein echtes Schnäppchen. Denn in anderen Webshops werden aktuell mindestens 399 Euro für den kleinen Tretroller mit 8,5 Zoll kleinen Reifen fällig. Zu haben ist er ausschließlich online im Lidl Onlineshop und nicht in den Filialen des Discounters.