Lidl: Fernseher zu Spitzenpreisen im Angebot – einer kostet nur 150 Euro

Über den Lidl Onlineshop kannst du nicht nur einen 4K-UHD-Fernseher von LG zum Sonderpreis kaufen, sondern auch ein 4K-UHD-TV von Philips. Hinzu kommt ein preislich extrem attraktiver Fernseher von Sharp, der als Zweitgerät oder als Fernseher für die erste eigene Wohnung interessant sein kann. Und das Beste ist: zwei der drei TV-Schnäppchen sind schon jetzt verfügbar, obwohl es sich um Black Week Deals handelt, die vom Namen her eigentlich erst nächste Woche starten dürften.

Sharp Fernseher bei Lidl kaufen

Eines der schon jetzt verfügbaren Angebote ist der Sharp 32BCE Fernseher. Der Name gibt dir bereits Aufschluss darüber, dass dieser Fernseher ein 32 Zoll großes Display bietet und damit zum Beispiel für dein Schlafzimmer oder ein WG-Zimmer interessant sein kann. Bei der Auflösung musst du dich zwar mit HD-ready-Unterstützung zufriedengeben (1.366 × 768 Pixel), über den Empfangsweg musst du dir aber keine Gedanken machen. Egal, ob du das TV-Signal über Antenne, Kabelanschluss oder Satellit empfangen möchtest, der passende HD-Tuner ist bereits integriert.

Zur weiteren Ausstattung gehören 2 × 10 Watt Audio-Ausgangsleistung über ein Lautsprechersystem von Harman/Kardon, drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse, WLAN-Chip (nur 2,4 GHz) sowie ein LAN-Anschluss, um den Fernseher mit dem Internet zu verbinden. Dann kannst du auch die vorinstallierten Apps von YouTube, Netflix und Prime Video verwenden.

Der Stromverbrauch liegt abhängig vom gewählten Modus bei 31 (Eco), 45 (Standard) oder 70 Watt (Maximum). Das entspricht bei einem angenommenen Strompreis von 60 Cent pro Kilowattstunde (kWh) je 1.000 Nutzungsstunden tatsächlichen Stromkosten in Höhe von im besten Fall 18,60 bis zu 42,00 Euro. Nutzt du noch einen Stromtarif mit niedrigerem kWh-Preis, musst du natürlich entsprechend weniger zahlen.

Bei Lidl zum Traumpreis erhältlich: der Sharp-Fernseher 32BC2E.

Der Fernseher selbst kostet bei Lidl im Rahmen der Black-Week-Deals aktuell nur 149 Euro. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Hinzu kommen einmalig 4,95 Euro für die Lieferung. Es sei denn, du gibst den Gutscheincode BW22 bei deiner Bestellung an. Dann kannst du die Versandkosten bis zum 28. November bei allen Black Week Deals nämlich sparen.

In anderen Onlineshops musst du für den Sharp 32BC2E aktuell mindestens 200 Euro bezahlen. Suchst du einen vergleichsweise kleinen und in erster Linie günstigen Fernseher, ist dieses Fernseher-Angebot von Lidl also nicht zu verachten.

Philips Android TV zum Sonderpreis

Du wünschst dir nicht nur einen größeren, sondern auch einen besser ausgestatteten Fernsehapparat? Dann wäre der Philips 50PUS7406/12 vielleicht die passende Wahl. Er bietet nicht nur ein 50 Zoll großes Display, sondern auch 4K-UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel). Und: Als Betriebssystem ist Android TV nutzbar. Du kannst auf diesem Fernseher also zahlreiche Apps nutzen, die du schon von deinem Smartphone kennst.

Zur Ausstattung dieses Flachbildfernsehers gehören 20 Watt Audio-Ausgangsleistung, vier HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports. Außerdem natürlich ein LAN-Anschluss, WLAN (2,4 & 5 GHz) sowie Bluetooth 5.0. Zudem ist als Sprachassistent neben dem Google Assistant auch Amazons Alexa nutzbar. Der Stromverbrauch: 75 Watt im SDR-Modus und 109 Watt mit zugeschaltetem HDR. Legt man auch hier einen Strompreis von 60 Cent pro kWh zugrunde, musst du also mit Stromkosten in Höhe von umgerechnet etwa 45 respektive 65 Euro rechnen.

4K-UHD-Fernseher mit Android als Betriebssystem: Philips 50PUS7406/12.

Der Preis: 399 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 42 Prozent auf den UVP, der bei 699 Euro liegt. Aber ist das Lidl-Angebot auch wirklich so günstig, wie es scheint? Diese Frage kann man guten Gewissens mit einem selbstbewussten Ja beantworten. Allerdings musst du noch knapp 20 bis 25 Euro für den Versand hinzurechnen. Und: Im Onlineshop von Otto bist du noch etwas preiswerter dabei. Denn dort kannst du dir den Fernseher momentan inklusive Versandkosten für rund 390 Euro sichern. Denn dort zahlst du aktuell nur 2,95 Euro Versandkosten. Zuschlagen lohnt sich.

LG 4K-UHD-TV bei Lidl kaufen

Aktuell noch nicht verfügbar: der 4K-UHD-Fernseher mit 55 Zoll großem Bildschirm namens LG 55UQ70006LB. Dieses TV-Gerät soll ab dem 21. November in den Filialen von Lidl für Aufsehen sorgen, in Kürze aber auch online über die Lidl-Homepage bestellbar sein. Auf Basis von webOS22 ist auch bei diesem Fernseher der Google Assistant und Amazon Alexa nutzbar. Zudem sind AirPlay 2 und Apple HomeKit Teil der breiten Liste an Extra-Funktionen.

Der LG-Fernseher bietet neben 2 x 10 Watt Audioleistung unter anderem drei HDMI-Anschlüsse, einen USB-Port, WLAN und Bluetooth 5.0. Die durchschnittliche Leistungsaufnahme gibt LG mit 102 kWH pro 1.000 Nutzungsstunden an. Wird HDR aktiviert, steigt der Stromverbrauch während der gleichen Nutzungszeit auf circa 130 kWH. Das entspricht bei einem auch an dieser Stelle angenommenen kWh-Preis von 60 Cent umgerechneten Stromkosten in Höhe von rund 61 respektive 78 Euro.

4K-UHD-Fernseher von LG bei Lidl zum Sonderpreis.

Lidl selbst gibt auf seiner Homepage für den Fernseher einen UVP in Höhe von 699 Euro an, während es im Datenblatt bei LG nur 499 Euro sind. Auch dieser Preis wird von Lidl aber unterboten. Denn sowohl in den Filialen als auch online im Webshop des Discounters werden für den 55-Zoll-Fernseher nur 399 Euro fällig. Ein Preisvergleich ist an dieser Stelle allerdings schwierig, weil es das 55-Zoll-Modell des TV-Modells derzeit im deutschen Onlinehandel nur bei Lidl zu kaufen gibt.

Trotzdem zeigt sich, wie gut das Lidl-Angebot tatsächlich ist, wenn man den gleichen Fernseher mit kleinerem oder größerem Bildschirm in den Preisvergleich einbezieht. Denn mit 50 Zoll großem Display werden aktuell mindestens 401 Euro fällig, mit 65 Zoll großem Bildschirm mindestens 764 Euro.

