Lidl: E-Bike- & Fahrrad-Zubehör krass reduziert – inklusive Must-haves für den Herbst

Mit diesem Fahrrad-Zubehör bist du sowohl für die tägliche Fahrt zur Arbeit oder Schule als auch für Ausflüge perfekt ausgestattet. Bei Lidl kommst du jetzt nämlich super günstig an nützliche Helfer wie einen Fahrradwerkzeugkoffer. Mit dem 20-teiligen Set für 24,99 Euro bist du für alle Fälle gewappnet und kannst dein Fahrrad oder E-Bike bei kleineren Problemen direkt selbst reparieren. Gleichzeitig bietet dir Lidl auch ein günstiges Fahrradleuchten-Set an – ideal für den Herbst und den bevorstehenden Winter.

Mit Kettenpeitsche, Torxschlüssel & vielem mehr: 20-teiliger Fahrradwerkzeugkoffer

Werfen wir zunächst einen Blick auf den Fahrradwerkzeugkoffer. Für 24,99 Euro bekommst du hierbei ein 20-teiliges Set mit allen nötigen Werkzeugen und Extras für die Reparatur deines Zweirads. Enthalten sind:

Kettenpeitsche

Lagerschalenwerkzeug

Pedalschlüssel (15 mm)

Innensechskantschlüssel (8 mm)

Aufsatzhalter oder Abzieher

6 Innensechskantschlüssel (2/2,5/3/4/5/6 mm), davon drei mit Kugelkopf

3 Reifenheber

Kettennieter (6-10 Gänge)

Speichenschlüssel (9/10/11/12/13/14/2x 15)

Kurbelabzieher, vierkantig

Sternkappenwerkzeug

Kassettenabzieher

Torxschlüssel (T25)

Das umfangreiche Set ist somit ein absoluter Alltagshelfer in allen Lebenslagen. Du hast Probleme mit deinem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit? In dem Koffer findest du bestimmt das nötige Werkzeug. Mit einem Gewicht von rund 1,8 kg und der kompakten Größe hast du das Fahrrad-Zubehör zudem problemlos immer mit dabei. Insbesondere bei längeren Radtouren solltest du nicht auf diesen nützlichen Helfer verzichten.

→ 20-teiliger Fahrradwerkzeugkoffer für 24,99 Euro

Ideal für den Herbst & Winter: Fahrradleuchten-Set zum Spar-Preis

Falls dein E-Bike oder Fahrrad noch nicht alle nötigen Leuchten hat oder du dich einfach nur für den dunklen Herbst und Winter vorbereiten möchtest, solltest du ebenfalls einen Blick auf dieses Fahrradleuchten-Set werfen. Mit einem Rabatt von 23 Prozent zahlst du bei Lidl hierfür aktuell nur noch 12,99 Euro und bekommst dafür sowohl ein Front- als auch ein Rücklicht.

Das wichtigste zuerst: Die beiden Leuchten sind nach der StVZO für alle Fahrräder zugelassen und mit allen gängigen Radtypen kompatibel. Außerdem ist das Fahrrad-Zubehör nach IP44 gegen Spritzwasser geschützt – vor Regen musst du dir also keine Sorgen machen.

Die Leuchten sind im Handumdrehen angebracht und liefern dir im Dunkeln die nötige Sicherheit

Gleichzeitig punktet das Fahrrad-Zubehör mit einer kinderleichten, werkzeuglosen Montage. Einmal angebracht, liefern dir die Akku-Lichter ausreichend Helligkeit für Fahrten in der Dunkelheit. Dabei kannst du die Leuchtstärke auf Wunsch in drei verschiedenen Stärken (70/30/15 Lux) einstellen. Alternativ gibt es aber auch eine Automatik-Funktion, bei der sich die Helligkeit automatisch an die Umgebung anpasst.

Mach dein Fahrrad-Zubehör komplett: Beliebte Bosch-Fahrradpumpe endlich wieder günstiger

Ein weiterer wichtiger Faktor ist selbstverständlich auch die Akkulaufzeit, immerhin soll dir unterwegs ja nicht plötzlich das Licht ausgehen. Hier kann das Set ebenfalls punkten: Während das Frontlicht bis zu 8,5 Stunden durchhält, liefert dir das Rücklicht immerhin bis zu 6 Stunden Helligkeit. Anschließend lädst du das Fahrrad-Zubehör über den USB-C-Anschluss und das mitgelieferte Kabel einfach an der Steckdose wieder auf.

→ Fahrradleuchten-Set für 12,99 Euro