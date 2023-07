Lidl: E-Bikes zu Kracherpreisen kaufen

Preislich besonders attraktiv: das Zündapp E-Bike Trekking Z810 700c. Ausgestattet mit 28 Zoll großen Reifen und einem 50 Zentimeter hohen Alurahmen bietet dieses Tourenrad unter anderem eine Kettenschaltung mit stattlichen 24 Gängen, hydraulische Scheibenbremsen und LED-Beleuchtung vorn und hinten. Zudem ist eine Federgabel mit 63 mm Federweg und Lockout-Funktion nutzbar. Eine Rücktrittbremse gibt es nicht, der Akku ist im Rahmen verbaut. Er liefert die Energie, um über ein LCD-Display am Lenker zwischen fünf Unterstützungsstufen die persönlich passende Trittunterstützung auszuwählen.

Radnabenmotor (250 Watt / Hinterrad)

Schiebehilfe vorhanden

Akku (417,6 Wh / 11,6 Ah / 36 V)

Trittunterstützung für bis zu 125 Kilometer Reichweite

Gewicht es des E-Bikes: 24 Kilogramm

max. Belastbarkeit: 120 Kilogramm

Zündapp E-Bike Trekking Z810 700c

Trekking E-Bike bei Lidl zum Top-Preis im Angebot

Während die Herren-Variante des E-Bikes im Onlineshop von Lidl aufgrund des attraktiven Preises bereits ausverkauft ist, steht die Damen-Version noch zur Verfügung. Und zwar in der Ausführung Grau-Weiß mit mehr als 50 Prozent Rabatt. Denn statt für 2.299 Euro (unverbindlicher Verkaufspreis / UVP) bietet Lidl das Trekking E-Bike aktuell für 1.099 Euro an. Einmalig kommen 18,90 Euro an Lieferkosten dazu. Ein echtes Top-Angebot, denn in anderen Webshops musst du mindestens knapp 1.180 Euro auf den Tisch legen.

Fischer E-Bike ATB Terra 2206: Für regelmäßige Offroad-Fahrten

Solltest du mit deinem neuen Fahrrad gerne auch mal abseits befestigter Wege unterwegs sein, kannst du dich alternativ für das Fischer E-Bike ATB Terra 2206 entscheiden. Es bietet zwar nur eine 8-Gang-Kettenschaltung, dafür aber ebenfalls hydraulische Scheibenbremsen, die insbesondere bei nassen Witterungsverhältnissen klare Vorteile gegenüber Felgenbremsen haben. Der Alurahmen dieses Pedelecs ist 48 Zentimeter hoch, LED-Beleuchtung ist auch hier ab Werk vorinstalliert.

Heckmotor (250 Watt / Hinterrad)

Schiebehilfe vorhanden

Akku (417,6 Wh / 8,7 Ah / 48 V)

Trittunterstützung für bis zu 120 Kilometer Reichweite

Gewicht es des E-Bikes: 26 Kilogramm

zul. Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Fischer ATB Terra 2206 E-Bike.

Der aktuelle Lidl-Preis: 1.249 Euro und damit 26 Prozent weniger als vom Hersteller empfohlen. Hinzu kommen auch hier einmalig 18,90 Euro für den Versand per Spedition zu dir nach Hause. Tipp: Das fast baugleiche Modell Fischer Terra 2.1 All Terrain Bike mit 422 Wh großem Akku kannst du derzeit bei MediaMarkt zu einem Preis von 1.049 Euro ohne zusätzliche Versandkosten kaufen.

Fischer E-Mountainbike mit sattem Rabatt

Zu einem Preis von 1.099 Euro steht das Fischer E-MTB Montis 2206 zur Verfügung. Das Hardtail-MTB bietet einen 48 Zentimeter hohen Alu-Rahmen, hydraulische Scheibenbremsen und eine Federgabel mit Lockoutfunktion. Zudem stehen neun Gänge zur Verfügung, um auch im Gelände die steilste Steigung locker meistern zu können. Wichtig: Für den öffentlichen Straßenverkehr ist das Rad in der gelieferten Ausstattung nicht zugelassen. Es fehlen unter anderem die passenden Reflektoren und auch Beleuchtung ist wie bei (fast) jedem Mountainbike ab Werk nicht montiert.

Heckmotor (250 Watt / Hinterrad)

Schiebehilfe vorhanden

Akku (422,4 Wh / 8,8 Ah / 48 V)

Trittunterstützung für bis zu 120 Kilometer Reichweite

Gewicht es des E-Bikes: 23 Kilogramm

zul. Gesamtgewicht: 135 Kilogramm

Fischer E-MTB Montis 2206.

Üblicherweise bietet Fischer dieses E-MTB zu einem Preis von knapp 1.700 Euro an. Davon zieht Lidl 35 Prozent ab und stellt es derzeit für 1.099 Euro zur Verfügung – zzgl. 18,90 Euro Versandkosten. Da wir dieses E-Bike aktuell in keinem anderen Webshop finden konnten, ist das Angebot als gut einzustufen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es dieses Fahrrad in der Vergangenheit schon kurzzeitig für unter 1.000 Euro zu kaufen gab.

Weitere E-Bike-Alternatven bei Lidl

Hast du etwas mehr Geld auf der hohen Kante liegen, kannst du dich auch für das mit neun Gängen ausgestattete Fischer Trekking E-Bike Viator 4.2 entscheiden. Statt rund 2.550 Euro (UVP) kostet es bei Lidl aktuell nur 1.949 Euro (522 Wh) respektive 1.999 Euro (711 Wh). Je nach gewählter Akkugröße liegt die Reichweite unter Zuhilfenahme des Mittelmotors (80 Nm) bei bis zu 120 bzw. 170 Kilometern.

Für 2.229 Euro statt regulär knapp 2.700 Euro (UVP) steht zudem das E-MTB Fischer Montis 4.1i zur Verfügung – wahlweise mit 43 oder 49 Zentimeter hohem Alurahmen und Mittelmotor. Der Akku hat eine Kapazität von 630 Wh, es stehen zehn Gänge zur Verfügung und natürlich kannst du auch bei diesem E-Bike auf die Sicherheit hydraulischer Scheibenbremsen vertrauen. Der Lidl-Preis ist als gut einzustufen, bei MediaMarkt bist du aber noch etwas preiswerter dabei, nämlich für knapp 2.200 Euro; zzgl. 29,99 Euro Versandkosten.

