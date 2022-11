Lidl: E-Bikes mit bis zu 49 Prozent Rabatt im Angebot – eins kostet nur 799 Euro

Einerseits in Weiß, aber auch in Anthrazit erhältlich: das Telefunken E-Bike „Multitalent RC657-S“. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass es sich bei diesem Fahrrad mit elektrischer Trittunterstützung um ein typisches City-Bike handelt. Unter anderem wegen des Korbes, der am Lenker montiert ist. Bequemes Auf- und Absteigen ist über einen Alu-Wave-Rahmen (49 Zentimeter) jederzeit möglich, schneller Stand über eine vorhandene Rücktrittbremse gewährleistet. Ergänzend kommen vorne und hinten klassische Felgen-Bremsen (V-Brakes) zum Einsatz. Hinsichtlich der Sicherheit wären aber Scheibenbremsen bei einem E-Bike die bessere Wahl gewesen. Ab Werk ist vorne ein LED-Scheinwerfer (20 LUX) und hinten ein LED-Gepäckträgerlicht montiert.

Vorderradmotor (250 Watt)

Gepäckträgerakku (468 Wh / 13 Ah / 36 V)

Federgabel am Vorderrad

Shimano Gangschaltung (7 Gänge)

keine Schiebehilfe vorhanden

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

Gewicht des E-Bikes: ca. 25 Kilogramm

Benutzergewicht: maximal 100 Kilogramm

Das bei Lidl erhältliche Telefunken E-Bike Multitalent RC657-S in Anthrazit.

Was kostet das City E-Bike bei Lidl?

Normalerweise würden für dieses City E-Bike knapp 1.770 Euro fällig. So hoch fällt zumindest laut Angaben von Lidl der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) aus. Diesen überklebt der Lebensmittel-Discounter in seinem Onlineshop aber mit einem Rabatt-Schild von satten 49 Prozent und verlangt für das Telefunken Multitalent RC657-S nur 899 Euro. Ein richtig gutes Angebot, denn ein Preisvergleich zeigt: aktuell ist kein anderer Onlineshop günstiger.

Unter 800 Euro: Trekking E-Bike von Zündapp bei Lidl kaufen

Das günstigste der vier neu bei Lidl erhältlichen E-Bikes ist das Zündapp E-Bike „Trekking Green 7.7 700c“ mit 28 Zoll großen Reifen. Du kannst es in einer Herren- und einer Damen-Variante kaufen, die beide mit einem 46 Zoll großen Aluminium-Rahmen ausgestattet sind. Sowohl vorn als auch hinten ist LED-Beleuchtung ab Werk vormontiert, über einen Drehgriffschalter kannst du 21 Gänge nutzen. Eine Rücktrittbremse gibt es bei diesem Pedelec nicht, am Vorder- und am Hinterrad kommen allerdings auch hier nur mechanische Felgenbremsen zum Einsatz.

Radnabenmotor am Hinterrad (250 Watt)

Gepäckträgerakku (374 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

Federgabel am Vorderrad

Shimano Gangschaltung (21 Gänge)

keine Schiebehilfe vorhanden

Reichweite: bis zu 115 Kilometer

Gewicht des E-Bikes: ca. 24 Kilogramm

Benutzergewicht: maximal 120 Kilogramm

Das bei Lidl erhältliche Trekking E-Bike von Zündapp ist zwar günstig, den erschwinglichen Preis erkauft man sich aber mit ein paar Schwächen bei der Ausstattung.

Was kostet das Trekking E-Bike bei Lidl?

Der UVP für das Zündapp E-Bike „Trekking Green 7.7 700c“ liegt nach Angaben von Lidl bei 1.499 Euro. Der Discounter selbst bietet das Pedelec ab sofort aber zu einem Preis von 799 Euro an – also 46 Prozent günstiger. Aber ist das Trekking E-Bike bei Lidl überhaupt als gutes Angebot einzustufen? Leider kann man das nur mit Einschränkungen bejahen. Denn der von Lidl aufgerufene Preis ist zwar fair, aber nicht unschlagbar günstig. Bei Kaufland zahlst du aktuell nämlich inklusive Versandkosten nur 777 Euro. Und zwar sowohl für die Damen- als auch für die Herren-Variante.

Alternative: E-Mountainbikes bei Lidl im Angebot

Alternativ kannst du dich bei Lidl auch für ein neues E-Mountainbike (E-MTB) entscheiden. Zum Sonderpreis gibt es nicht nur ein Modell von Prophete, sondern auch eines von Zündapp zu kaufen. Beide Hardtail-Pedelecs bieten einen 48 Zentimeter hohen Alu-Rahmen und sind mit 27,5 Zoll großen Reifen bestückt. Das Zündapp-Modell ist mit mechanischen Scheibenbremsen ausgestattet, das Prophete-E-MTB mit hydraulischen Scheibenbremsen.

Zündapp Z800 650B E Mountainbike

Radnabenmotor am Hinterrad (250 Watt)

Rahmenakku (418 Wh / 11,6 Ah / 36 V)

Federgabel am Vorderrad

Shimano Kettenschaltung (21 Gänge)

Reichweite: bis zu 125 Kilometer

Gewicht des E-Bikes: ca. 23 Kilogramm

Benutzergewicht: maximal 120 Kilogramm

Ein E-Mountainbike in modernem Design: das Zündapp Z800 650B.

Im Angebot bei Lidl kannst du dieses E-Bike für 1.199 statt für 2.099 Euro (UVP) kaufen. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 42 Prozent. In anderen Webshops konnten wir dieses Pedelec für deine Ausflüge ins Gelände derzeit nicht finden, weshalb ein Preisvergleich an dieser Stelle ausscheidet. Es lässt sich aber sagen, dass vergleichsweise ausgestattete E-MTBs mit einer ähnlichen Anzahl an Gängen ab 949 Euro zu haben sind.

Prophete E-Bike Alu-MTB 650B

Heckmotor (250 Watt)

Downtubeakku (374 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

Federgabel am Vorderrad

Kettenschaltung (8 Gänge)

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

Schiebehilfe vorhanden

Gewicht des E-Bikes: ca. 21 Kilogramm

Benutzergewicht: maximal 130 Kilogramm

Markenzeichen: breite Reifen. Auch das Prophete E-MTB 650B kannst du zum Sonderpreis bei Lidl kaufen.

Statt knapp 1.500 Euro (UVP) kostet dieses E-Bike von Prophete bei Lidl nur 999 Euro. Günstiger ist es aktuell in keinem anderen Webshop zu bekommen. Denn angeboten wird es sonst nur über den Webshop von Kaufland und dort musst du derzeit knapp 1.100 Euro bezahlen.