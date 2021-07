Lidl-E-Bike zum Schnäppchenpreis: E-MTB mit 800 Euro Rabatt

E-Bikes liegen nicht mehr im Trend. Sie nehmen im Gegenteil mittlerweile wie selbstverständlich große Teile der Verkaufsflächen von Fachhändlern ein und jeder Fahrradhersteller hat zumindest ein paar elektrifizierte Modelle im Portfolio. An der Entwicklung sind die Discounter Lidl und Aldi mit beteiligt. Denn dort gibt es immer wieder heftig reduzierte Modelle von unter anderem Fischer, Telefunken oder Zündapp. Und letztgenannter Hersteller steht nun im Fokus der neuen Rabattaktion von Lidl.

Lidl reduziert E-Bike deutlich

Lidl hat das Zündapp Z808 E-MTB rabattiert. Satte 800 Euro sparst du dir auf den Listenpreis. Der liegt laut Lidl bei regulär 2.399 Euro. Im Online-Shop von Lidl gibt es das Hardtail-Pedelec also für knapp 1.600 Euro. Ein satter Preis für ein Discounter-Fahrrad. Doch hier gibt es Motorunterstützung, hydraulische Scheibenbremsen und Shimano-Komponenten an einem modernen 27,5-Zoll-Geländerad. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Denn das Zündapp Z808 E-MTB setzt Premium-Komponenten eher sparsam ein und es gibt noch einen Nachteil.

Carbon und High-End-Bauteile darf man bei einem E-Bike für weit unter 2.000 Euro nicht erwarten. Und das bei einem ausgemachten Sportgerät kein Licht, Ständer und Schutzbleche verbaut sind, ist ebenfalls verständlich. Trotzdem dürfen es bei 1.600 Euro ein paar mehr Marken-Bauteile sein als das Shimano Schaltwerk aus der Alivio-Serie. Dazu läppern sich noch einige Euros, wenn man die Ausstattung des Lidl-Bikes auf StVZO- und Alltags-Niveau bringen will. Ansteck-Schutzbleche sind dafür nicht nötig, aber kosten auch gut und gerne 20 Euro und mehr. Dazu eine Lichtanlage, wie die reduzierte Sigma-Anlage bei Amazon für knapp 50 Euro und ein Fahrrad-Ständer und du bist schnell noch einmal 100 Euro mehr los.

Die technischen Daten des E-MTB von Lidl sind solide, wenn auch nicht berauschend. Der Motor leistet dauerhaft die maximal erlaubten 250 Watt und besitzt einen gut 500 Wh großen Akku, der recht elegant im Unterrohr verbaut ist. 24 Gänge sorgen für viel Bandbreite auch bei steileren Anstiegen. Du schaltest die Alivio-Anlage mittels Shimano SL-M315 Rapid Fire. Stark ist, dass Zündapp hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Bei einer unterstützten Geschwindigkeit von maximal 25 Km/h ist das auch unsere Empfehlung.

Du solltest dir auch Gedanken um deine Wohnsituation machen. Denn mit 23 Kilogramm Gesamtgewicht ist das Zündapp Z808 E-MTB kein federleichtes Bike. Liegt deine Wohnung also höher als der erste Stock solltest du für ein abschließbares Kellerabteil sorgen. Und noch eine kleine Einschränkung, die Aufgrund des Rahmens zustande kommt: Das Lidl-Rad gibt es nur in der Größe 48 cm. Lidl gibt eine Körpergröße von 1,70 bis 1,90 m an. Markenhersteller bieten ihre Räder in der Regel viel passgenauer an. Rose Bikes beispielsweise hat auf diese Körpermaße ganze drei Fahrradgrößen in petto.

Fazit zum Lidl-Bike Zündapp Z808 E-MTB

Trotz aller Nachteile kann sich ein Kauf des Zündapp Z808 E-MTB bei Lidl lohnen. Am Markt bietet der Discounter das E-Bike zusammen mit dem Baumarkt Globus am günstigsten an. Klar, dass bei einem Preis von 1.600 Euro Kompromisse eingegangen werden müssen. Wer aber noch unsicher ist, ob ein E-Bike für die nächste Geländetour das richtige ist, kann mit dem Lidl-Bike einen günstigen ersten Schritt in die elektrische Fahrradwelt gehen. Wer höhere Ansprüche hat oder High-End erwartet, sollte jedoch die Finger vom Zündapp Z808 E-MTB lassen.