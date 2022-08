Lidl E-Bike-Schnäppchen: Trekking- und City-Pedelec im Angebot

Der Lebensmittel-Discounter Lidl startet mit neuen E-Bike-Schnäppchen durch. Dieses Mal stehen zwei Pedelecs im Fokus, die auch im neuen Lidl-Wochenprospekt beworben werden. Zu einem Alu-Trekking-E-Bike gesellt sich ein klassisches City-Fahrrad. Beide Räder verkauft Lidl exklusiv im Online-Vertrieb über seinen Webshop.

Prophete E-Bike Alu-Trekking, 28 Zoll bei Lidl kaufen

Sowohl in einer Damen- als auch in einer Herren-Variante steht ab sofort über den Lidl-Onlineshop ein Trekking-E-Bike des deutschen Herstellers Prophete zur Verfügung. Während der Alu-Rahmen des Herren-Modells 52 Zentimeter hoch ist, kommt jener der Damen-Variante auf 50 Zentimeter. Beide Räder rollen mit 28 Zoll großen Rädern über die Straßen und Radwege und verfügen für ein hohes Maß an Sicherheit über hydraulische Scheibenbremsen.

Rahmen-Akku (374,4 Wh, 10,4 Ah, 36 Volt)

Heckmotor mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise max. 100 Kilometer

Shimano Kettenschaltung mit acht Gängen

Federgabel (Suntour NEX) am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Neu bei Lidl im Angebot: das Prophete E-Bike Alu-Trekking.

Der Preis für das Prophete Trekking E-Bike „Alu-City“ liegt normalerweise nach Angaben von Lidl bei knapp 1.625 Euro. Der Discounter bietet das Pedelec aktuell aber zu einem Preis von nur 1.099 Euro an. Vergleichbar ausgestattete E-Bikes sind aktuell zu Preisen ab etwa 1.150 Euro zu haben, können aber auch schnell 1.500 Euro und mehr kosten. Hinzu kommen bei Lidl einmalig 14,90 Euro für den Versand per Spedition. Praktisch: Eine Seitenpacktasche ist im Lieferumfang bereits inklusive.

Alternative für die Stadt: Fischer E-Bike City Cita 4.1i

Alternativ ist bei Lidl das Fischer E-Bike City Cita 4.1i zu haben. Auch dieses Pedelec ist mit 28 Zoll großen Rädern ausgestattet, der Alu-Rahmen fällt aber etwas kleiner aus – wahlweise 41 oder 44 Zentimeter. Etwas enttäuschen: Fischer hat sich dazu entschlossen, das Rad mit nur hydraulischen Felgenbremsen zu verkaufen. Das ist gerade bei einer höheren Fahrgeschwindigkeit ein gewisses Sicherheitsrisiko. Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle allerdings, dass alternativ auch eine Rücktrittbremse nutzbar ist.

in den Rahmen integrierter Akku (504 Wh, 14 Ah, 36 Volt)

Mittelmotor mit Schiebehilfe

Reichweite abhängig von Fahrweise max. 120 Kilometer

Shimano Nabenschaltung mit sieben Gängen

Federgabel (Suntour SR) am Vorderrad

zulässiges Gesamtgewicht: 150 Kilogramm

Ein modernes Stadt-E-Bike: das Fischer E-Bike City Cita 4.1i, 28 Zoll Modell 2022.

Der Preis für dieses Pedelec liegt nach Angaben von Lidl üblicherweise bei 2.179 Euro. Im Lidl Onlineshop lässt sich das E-Bike aktuell aber in der Ausführung des Jahres 2022 für 1.999 Euro bestellen. Auch in diesem Fall zuzüglich 14,90 Euro für den Versand per Spedition. Ein Top-Preis? Nicht ganz. Bei Saturn kannst du das 44-Zentimeter-Modell aktuell nämlich sogar für nur 1.839 Euro kaufen, die Ausführung mit 41 Zentimeter hohem Rahmen ist für 1.979 Euro zu haben. Hinzu kommen bei Saturn knapp 30 Euro für den Versand.

Erst vor wenigen Tagen hatte Lidl ein City E-Bike von Prophete für 1.099 Euro ins Programm genommen.

