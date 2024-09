Lidl: Dieser riesige 4K-Fernseher ist gerade erstaunlich günstig

Bei Lidl kannst du ab sofort einen riesigen 4K-UHD-Fernseher zum Spitzenpreis kaufen. Satte 65 Zoll ist der Telefunken QUAN900M groß und gestattet über das vorinstallierte Android-Betriebssystem die Nutzung zahlreicher Apps, die du auch schon von deinem Smartphone oder Tablet-PC kennst. Die Größe entspricht umgerechnet einer Bildschirmdiagonalen von 164 Zentimetern. Das QLED-Panel bietet eine Bildwiederholfrequenz von 50 Hz und Technologien zur Bildoptimierung wie Dolby Vision, HDR10 und HLG.

Riesen-TV bei Lidl zum Top-Preis kaufen

Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem drei HDMI- und zwei USB-Ports. Der Zugang zum Internet wird kabellos über WLAN oder über ein klassisches LAN-Kabel realisiert. Die Lautsprecherleistung gibt der Hersteller mit 2 x 12 Watt an. Ein Triple-HD-Tuner und der Google Assistant für die Sprachsteuerung („OK Google“) sowie ein integrierter Medien-Player runden das Angebot an nutzbaren Funktionen ab. Selbst an einer Bluetooth-Schnittstelle fehlt es nicht. Der Stromverbrauch liegt pro 1.000 Nutzungsstunden bei 85 Kilowattstunden (kWh) im SDR- und 195 kWH im HDR-Modus.

Und für all das verlangt Lidl ab sofort nur noch 529 Euro zuzüglich 45,90 Euro für die Lieferung per Spedition zu dir nach Hause. Ergibt in Summe knapp 575 Euro. Kein anderer namhafter Onlineshop, der nicht auf den Versand durch einen Drittanbieter setzt, bietet den großen Flachbildfernseher von Telefunken derzeit günstiger an (zum Preisvergleich). Ab Sonntag (15. September) startet aber auch ein Verkauf im Onlineshop von Aldi. Dort ist der 4K-TV inklusive Lieferkosten dann für knapp 585 Euro zu haben.

Telefunken QU65AN900 4K-UHD-Fernseher

Andere Größen ebenfalls bei Lidl zu haben – aber Amazon ist günstiger

Lidl wiederum bietet den Fernseher auch in drei kleineren Ausführungen an. Dann mit einer etwas schwächeren Lautsprecherleistung, aber ansonsten abgesehen von der Bildschirmgröße identisch ausgestattet. Das Modell mit 43 Zoll großem Bildschirm kostet aktuell bei Lidl rund 314 Euro. Mit 50 Zoll großem Bildschirm werden rund 374 Euro fällig. Und das 55-Zoll-Modell wird für rund 434 Euro angeboten. Jeweils zuzüglich knapp 31 Euro für den Versand.

In allen Fällen solltest du aber eher auch die Angebote von Amazon im Blick behalten, wo es den Fernseher in den drei genannten Größen inklusive Lieferung zum derzeitigen Top-Preis zu kaufen gibt. Das 65-Zoll-Modell ist bei Amazon derzeit hingegen teurer als bei Lidl.

