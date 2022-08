Lidl Deal Days: Unschlagbare Angebote auf breiter Front

Bereits ausführlich haben wir dir das neueste Smartphone-Schnäppchen vorgestellt: das Samsung Galaxy A13 für 139 Euro – ein unangefochtener Bestpreis! Außerdem kannst du dir jetzt im Rahmen der Lidl Deal Days unter anderem einen 43 Zoll großen 4K-UHD-Fernseher von LG zum Vorteilspreis sichern. Weitere Highlights sind ein günstiges Notebook, eine Testsieger-Waschmaschine von Siemens und ein Grundig-E-Bike.

Lidl Deal Days: LG-Fernseher mit HDR10 Pro zum Kampfpreis

Nur 339 Euro kostet der LG-Fernseher 43UQ70006. Das sind 32 Prozent weniger als per unverbindlichem Verkaufspreis (UVP) empfohlen. Einmalig kommen 19,95 Euro für den Versand dazu. Zwar gibt es 43-Zoll-Fernseher, die eine ähnliche Ausstattung bieten und auch preiswerter sind, dann fehlt in der Regel aber an HDR10 Pro für extrascharfe Bilder. Und auch das 2.0-Soundsystem mit einer 20-Watt-Audioleistung ist in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich. Auf Basis von webOS 22 kannst du den Fernseher nicht nur über die mitgelieferte Fernbedienung steuern, sondern auch per Sprachbefehl. Dafür ist nicht nur der Google Assistant integriert, sondern auch Alexa von Amazon. Rückseitig sind unter anderem drei HDMI-Ports und ein USB-Anschluss zu finden. Außerdem sind Bluetooth 5.0 und WLAN (802.11ac) integriert.

Dieser preiswerte Fernseher von LG mit HDR10 Pro ist jetzt bei Lidl im Angebot.

43 Zoll reichen nicht? Bei Saturn gibt es derzeit auch Alternativen mit 50 und 55 Zoll zu Sonderpreisen. Hier haben wir die Angebote für dich überprüft.

Lenovo IdeaPad Flex 3i – Chromebook zum Top-Preis

Oder soll es lieber ein neues Notebook sein? Eines, das nicht nur preiswert, sondern auch besonders mobil ist? Dann kannst du dich bei Lidl jetzt für das Lenovo IdeaPad Flex 3i entscheiden. Es ist mit einem 11,6 Zoll großen, um 360 Grad drehbaren Touchscreen ausgestattet (768 × 1.366 Pixel) und soll primär durch seine kompakten Maße überzeugen. Mit einem Gewicht von nur 1,25 Kilogramm ist es ein guter Begleiter für die Schule, die Uni oder den täglichen Pendelverkehr. Die Leistung des auf Chrome OS basierenden Computers ist nicht herausragend, reicht aber für gängige Alltagsszenarien vollkommen aus. Dafür ist unter anderem der Intel Celeron N4500 mit einer Taktrate von bis zu 2,8 GHz an Bord, flankiert von 4 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Lidl verlangt für diese Ausstattung im Rahmen seiner Deal Days nur 199 Euro, was aktuell 40 Euro preiswerter ist als das nächstgünstigste Angebot.

Zum Kampfpreis bei Lidl zu haben: das Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook.

Siemens Waschmaschine: Testsieger der Stiftung Warentest zum aktuellen Bestpreis

Suchst du aktuell vielleicht eine neue Waschmaschine? Dann möchten wir deinen Blick auf die Siemens WM14G400 lenken. Sie hat im Test der Stiftung Warentest als Testsieger abgeschnitten und steht bei Lidl aktuell für 549 Euro zur Verfügung. Außer bei Amazon gibt es den Waschvollautomat derzeit nirgendwo preiswerter zu kaufen. Allerdings musst du bei Lidl noch 29,95 Euro für den Versand bezahlen, sodass sich der versandkostenfreie Versand bei Amazon mehr lohnt. Die Waschmaschine bietet ein Fassungsvermögen von 8 Kilogramm, eine Softtrommel für schonende Wäschepflege und verbraucht nach Herstellerangaben nur soviel Wasser, wie für die Wäsche tatsächlich benötigt wird. Entsprechende Sensoren überwachen dafür das Gewicht der eingelegten Wäsche.

Testsieger-Waschmaschine zum Top-Preis bei Lidl und Amazon erhältlich: die Siemens WM14G400.

Grundig E-Bike Trekkingrad mit 35 Prozent Preisvorteil

Beladen kannst du die Siemens-Waschmaschine mit all jener Kleidung, die du zum Beispiel auf dem Grundig E-Trekkingrad getragen hast. Denn auch dieses E-Bike steht im Rahmen der Lidl Deal Days zum Sonderpreis zur Verfügung. Statt 1.999 Euro verlangt Lidl nur 1.299 Euro – zuzüglich 9,95 Euro für den Versand. Ergänzend dazu steht auch ein fast baugleiches Modell in der Cityrad-Ausführung zur Wahl. Ausgestattet sind beide Fahrräder mit 28 Zoll großen Reifen, mechanischen Scheibenbremsen für einen schnellen, sicheren Halt, sieben Gängen und einer gefederten Gabel am Vorderrad. Der Heckmotor (250 Watt) wird über einen in den Rahmen integrierten Akku mit Energie versorgt (504 Wh, 14 Ah, 36V). In der Spitze ist so eine elektrifizierte Reichweite von 110 Kilometern drin. Abseits von B-Ware-Angeboten ist dieser E-Bike-Deal von Lidl ebenfalls eine aktuelle Bestpreis-Offerte.

Auch dieses E-Bike gibt’s im Rahmen der Lidl Deal Days zum Sonderpreis.

Versandkosten mit Lidl Gutscheincode sparen

Wenn du dich für eines der vier von uns präsentierten Angebote oder einen anderen Lidl Deal Day-Artikel entscheidest, kannst du übrigens 4,95 Euro Versandkosten sparen. Dafür musst du im Bestellprozess im dafür vorgesehenen Feld nur den Gutscheincode LDD eintragen. Er ist gültig ab einem Warenwert in Höhe von 79 Euro. Etwaige Speditionskosten bei Großgeräten musst du aber in jedem Fall bezahlen.